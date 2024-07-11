¹ø¼þ¤ê¤ÎìÔÆù¤¬¤°¤ó¤°¤ó°ú¤Äù¤Þ¤ë¡£ËèÆü£±Ê¬¡ÚºÙ¤¤¹ø¼þ¤ê¤ò°é¤à¡Û´ÊÃ±½¬´·
¥¥å¥Ã¤È¤¯¤Ó¤ì¤Î¤¢¤ëºÙ¤¤¹ø¼þ¤ê¤òÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ø¼þ¤ê¤ËÃßÀÑ¤·¤¿ìÔÆù¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Íî¤È¤·¤Å¤é¤¤¤â¤Î¡£¤½¤³¤ÇÂÐ½è¤·¤¿¤¤ÊýË¡¤Î£±¤Ä¤¬Ê¢¶Ú¤ÈÂÎ´´¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤³¤Ç½¬´·¤ËºÎ¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Î´ÊÃ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡Ú¥·¥ó¥°¥ë¥ì¥Ã¥°¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¦¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡Û¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥°¥ë¥ì¥Ã¥°¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¦¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹
¡Ê£±¡Ë¾²¤Ë¤Ò¤¶¤òÎ©¤Æ¤¿»ÑÀª¤Ç¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤ë
¡Ê£²¡ËÂ©¤òµÛ¤Ã¤Æ¡¢Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¤Ò¤¶¤ò¶Ê¤²¤¿¤Þ¤ÞµÓ¤òÉâ¤«¤»¤ÆÆ¬¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¡¡¢¨°Õ¼±¤ò¤ªÊ¢¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤Þ¤¹
¡Ê£´¡ËÂ©¤òµÛ¤¤¤Ê¤¬¤éµÓ¤ò¸µ¤ËÌá¤·¡¢Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤éµÓ¤ò¥¹¥¤¥Ã¥Á¤·¤Æ¡Ê£³¡Ë¤ò¹Ô¤¦
°Õ¼±¤ò¤ªÊ¢¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤Ä¤Ä¡È£±Æü¤¢¤¿¤êº¸±¦³Æ15²ó¤òÌÜÉ¸¡É¤Ë¥ê¥º¥àÎÉ¤¯¼ÂÁ©¡£¤Ê¤ª¡Ê£³¡Ë¡¢¡Ê£´¡Ë»þ¤ÎÂÎÀª¤¬¥¥Ä¤¤¾ì¹ç¤Ï¡Ö¿¤Ð¤¹µÓ¤ÎÊý¤ò¾å¤²¤ë¡×¤ÈÈæ³ÓÅª³Ú¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£¡ã¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹´Æ½¤¡§KANA¡Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼Îò£³Ç¯¡Ë¡ä
🌼¥Ü¥È¥à¤Ë¾è¤Ã¤«¤ë¤ªÊ¢¤ÎìÔÆù¤Î°ú¤Äù¤á¤Ë¡ý£±Æü15²ó¡ÚºÙ¥¦¥¨¥¹¥È¤ËÆ³¤¯¡Û´ÊÃ±½¬´·