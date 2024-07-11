¥¥à¡¦¥è¥ó¥¸¥ã¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡×¡¡Æ£ÅÄ¤Þ¤µ¤ÈµÇ°¡¢¿·ºî²ÎÍØºîÉÊ¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¼ø¾Þ¼°
¡¡²Î¼ê¤Î¥¥à¡¦¥è¥ó¥¸¥ã¡Ê65¡Ë¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÆ£ÅÄ¤Þ¤µ¤ÈµÇ°¡¡¿·ºî²ÎÍØºîÉÊ¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÍ¥½¨ºî»ì¾Þ¤ÈºÇÍ¥½¨ºî¶Ê¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ö³¤¤òÅÏ¤ëÄ³¡×¡¢¡ÖÎ®É¹¤¨¤È¤é¤ó¤¼¡×¤Î2¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¶Ê¤È¤â¤Ë2Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥¥à¤Ï¶Ê¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÍèÆü¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤â±é²Î¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö´Ú¹ñ¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤ÐÆüËÜ¤Î±é²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£