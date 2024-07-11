¹Ö±é¤¹¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î»ÞÌî¹¬ÃËÁ°ÂåÉ½=2024Ç¯6·î22Æü¸á¸å2»þ36Ê¬¡¢ÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¡¢Âçµ×ÊÝµ®Íµ»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡9·î¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞÂåÉ½Áª¤Ë»ÞÌî¹¬ÃËÁ°ÂåÉ½¡Ê60¡Ë¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò´Ø·¸¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡9Æü¡¢ÅÞÆâºÇÂç¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡×¤ÎÀÖ¾¾¹­Î´¡¦¸µ½°±¡ÉûµÄÄ¹¤é¤È²ñÃÌ¤·¡¢Î©¸õÊä¤Î¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Àµ¼°É½ÌÀ¤Î»þ´ü¤Ïº£¸å¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£

¡¡ÀÖ¾¾»á¤ÏÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ñÄ¹¤òÄ¹Ç¯Ì³¤á¡¢µÄ°÷°úÂà¸å¤Î¤¤¤Þ¤â°ìÄê¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£»ÞÌî»á¤ÏÎ©¸õÊä¤ËÉ¬Í×¤Ê¿äÁ¦¿Í20¿Í¤ò½¸¤á¤ë¾å¤Ç¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î»Ù±ç¤òµá¤á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£

¡¡9·î¤ÎÂåÉ½Áª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ëÌîÅÞÂè1ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤Ï¡¢Áá¤±¤ì¤ÐÇ¯Æâ¤Ë¤¢¤ë½°±¡Áª¤Ç¤Î¡Ö¼¡¤Î¼óÁê¡×¸õÊä¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡£Àô·òÂÀÂåÉ½¤âºÆÁª¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤«¡¢»ÞÌî»á¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ì¤ÐÍ­ÎÏ¸õÊä¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£

¡¡»ÞÌî»á¤Ï½°±¡ºë¶Ì5¶èÁª½Ð¤ÎÅöÁª10²ó¡£2017Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¡¢¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅìµþÅÔÃÎ»ö¤¬Î¨¤¤¤ë´õË¾¤ÎÅÞ¤«¤é¡ÖÇÓ½ü¡×¤µ¤ì¡¢µìÎ©·û¤òÀßÎ©¡¢ÌîÅÞÂè1ÅÞ¤ËÆ³¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢21Ç¯½°±¡Áª¤ÇÇÔËÌ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¡¢ÂåÉ½¤ò¼­Ç¤¤·¤¿¡£¡ÊÂçµ×ÊÝµ®Íµ¡Ë