âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢È¾Ç¯³¨²è³Ø¤ó¤À¡¡¼ç±é±Ç²è¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ô¥ê¥ª¥É¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡Ê24¡Ë¤¬10Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î°ð²Ù¶¶¹¾ì¤Ç¼ç±é±Ç²è¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ô¥ê¥ª¥É¡×¡Ê´ÆÆÄÇë¸¶·òÂÀÏº¡¢8·î9Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÈþÂç¤òÌÜ»Ø¤·Ê³Æ®¤¹¤ë¹â¹»À¸¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÓÃæ¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¡ÖËÍ¤¬±«ÃË¤Ç¡Ä¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£È¾Ç¯´Ö³¨²è¤ò³Ø¤Ó¡Ö³¨¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¼õ¸³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Ìò¡£ËÍ¼«¿È¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ½é¤á¤ÆÌÚÃº¤ä²èºà¤ò¿¨¤Ã¤¿¤È¤¤Î´¶³Ð¤òÂç»ö¤Ë¤Ç¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ê23¡Ë¡¢ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ê22¡Ë¡¢ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡Ê21¡Ë¤âÅÐÃÅ¡£