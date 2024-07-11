¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦A¤§! group¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢¥À¥ê¥ä¡¦¥Ñ¥ë¥Æ¥£¤Î¿·WEB CM¡ÖPalty¤ÇÈ±¿§A¤§´¶¤¸!¡×ÊÔ¤¬¡¢11Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£

A¤§! group

A¤§! group¤Ï¡¢Æ±¼Ò¡ÖPalty¤ÇÈ±¿§A¤§´¶¤¸¡ª¡×¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤Î¹­¹ðµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£WEB CM¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥¤¥­¥ó¥°Æ°²è¤ä¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ±¿§¤¬¥Ñ¥ë¥Æ¥£ ¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¥ß¥ë¥¯¤Î¥«¥é¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ²½¤·¤¿¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Palty¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë A¤§! group¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£

WEB CM¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼¡¡¹¤ËÅÐ¾ì¡£Ì©ÃåÆý±Õ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÆ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£

¡ûA¤§! group ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼

¡½¡½º£²ó¤Î¥Ñ¥ë¥Æ¥£¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤Î´¶ÁÛ¤äµ¯ÍÑ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Î»×¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

Ëöß·À¿Ìé:A¤§! group¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢È±¤ÎÌÓ¤òÀ÷¤á¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£

º´Ìî¾½ºÈ:º£¤Þ¤ÇÈ±¤ÎÌÓ¤òÀ÷¤á¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À÷¤á¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿!

Ëöß·:¤³¤ì¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë! ²¿¿§¤Ë?

º´Ìî:¥Ñ¥ë¥Æ¥£¤Î¡ÖÆ´¤ì¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡×¤Ë¡£»ç¿§Âç¹¥¤­¤ä¤·¡£»ç¤Î¿ÍÂç¹¥¤­¤ä¤·¡£

¾®Åç·ò:¤´¤á¤ó¡Ä¡ÄÊÒ»×¤¤¤ä¤ï¡£

¡½¡½º£²ó¤ÎWEBCM¡ÖPalty¤ÇÈ±¿§A¤§´¶¤¸!¡×ÊÔ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

ÀµÌçÎÉµ¬:¤ä¤Ã¤ÑÀ¿Ìé¤¯¤ó¤Î¤¢¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«?

Ëöß·:¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¡¢ËÍ¤Î¤¢¤ì¤Ï¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹!

¾®Åç:1¿Í¤º¤Ä¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ë¤Î¤È¥ê¥Á¥ã¤¯¤ó¤Î¤¬¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡£¥»¥ê¥Õ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¥À¥ó¥¹¤·¤Æ¤¿(¾Ð)

Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ:¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ°¤¯ÈÏ°Ï¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Í¡Á¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é(¾Ð) ²¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â»£±Æ¤·¤¿¤«¤é¤É¤ì¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤ä¤í¡Ä¡Ä¤Ç¤âA¤§! group¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÉôÊ¬¤¬º£²ó¤Ï½Ð¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤?

º´Ìî:ÉáÃÊ¤ÎA¤§! group¡¢¡ÖÌ©Ãå¡Á¡×¤È¤«¸À¤ï¤Ø¤ó¤â¤ó(¾Ð) ÁÖ¤ä¤«¤µ¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤òÁ´ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤¿¡£

¡½¡½º£²ó¤Î¡ÖPalty¤ÇÈ±¿§A¤§´¶¤¸!¡×¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÈ±¿§¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¥Ñ¥ë¥Æ¥£¤Î¥«¥é¡¼¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1ÈÖ¡ÖÈ±¿§¤¬A¤§´¶¤¸¡×¤Ê¤Î¤Ï¤É¤Ê¤¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?

¾®Åç:¤¦¤ï¡Á²¶¤ÏËö¤µ¤ó¤Î¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Þ¥¹¥¯¥á¥í¥ó¡×¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤­¤Ç¡Á¡£

Ëöß·:¤¢¡Á°ã¤¦! ¤Ê¤Ë¤½¤ì! ¤Ï¤¸¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿! ¤Ê¤ó¤«¹â¤½¤¦¹â¤½¤¦! °ã¤¦¤è²¶¤Ï¡Ö¤´¤­¤²¤ó¥Ô¥ó¥¯¡×!

ÀµÌç:¥Þ¥¹¥¯¥á¥í¥ó¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤¿¤éÃæ¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ä¤«¤é¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Î¡Ä¡Ä¡£

Ëöß·:¤¨¤¨¤Ã¤Æ! ¤½¤³¹­¤²¤ó¤¯¤Æ!

¾®Åç:ËÍ¤Ï¡ÖÌ´¤ß¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å¡×¤Ç¡¢¥Ö¥ë¡¼¤ÎÈ±¿§¤ËÀÎ¤·¤¿¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿À÷¤á¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡£

ÀµÌç:ËÍ¤Ï¡ÖÌ¥ÏÇ¤Î¥¢¥Ã¥·¥å¡×¡£¥Ñ¥ë¥Æ¥£¤Ï¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤È¤«¤Ç¤ª¼ê·Ú¤ËÇã¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¥ê¥Á¥ã:ÀÎ¤Ï·ë¹½È±¿§ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£²ó¡Ö¤¦¤Ã¤È¤ê¥°¥ì¡¼¥¸¥å¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£

Ëöß·:¤¸¤ã¤¢Ã¯¤¬1ÈÖ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤«¤»¡¼¤Î¤Ç»Øº¹¤·¤·¤è! ¤»¡¼¤Î!

¡Öº´Ìî¢ª¾®Åç¡¢º´Ìî°Ê³°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¢ªº´Ìî¡×

º´Ìî:¤¨! ËÍ¤Î¡ÖÆ´¤ì¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡×¤¬Í¥¾¡!? ¤ä¤Ã¤¿!

¡½¡½¥Ñ¥ë¥Æ¥£¤Ï¡Ö¤´¤­¤²¤ó¥Ô¥ó¥¯¡×¡¢¡ÖÆ´¤ì¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡×¤Ê¤ÉÆÃÄ§Åª¤Ê¥«¥é¡¼Ì¾¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢A¤§! group¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥é¡¼¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¤É¤ó¤Ê¥«¥é¡¼Ì¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«?

Áð´Ö:Ëöß·¤Ï¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Þ¥¹¥¯¥á¥í¥ó¡×(¾Ð)

Ëöß·:²¶¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ä¤ó!

º´Ìî:¡ÖÀµÌç¥Ç¥Ë¥à¡×¤È¤«¤É¤¦?

ÀµÌç:¤¢¤¡! ¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥Ö¥ë¡¼¤Î! ¥Ç¥Ë¥à¤ß¤¿¤¤¤Ë¿§Íî¤Á¤Î²áÄø¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È¤«ÎÉ¤µ¤½¤¦!

º´Ìî:¾®Åç¤¯¤ó¤Ï¡¢¡ÖÎ¢Êý¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¡£

Ëöß·:¤¢¤¡¡Á±é½Ð¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤â¤¹¤ë¤·?

¾®Åç:¤¸¤ã¤¢º´Ìî¤Ï¥Ñ¡¼¥Þ¡Ä¡Ö¥Ñ¡¼¥Þ¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤Ç!

º´Ìî:¥Ñ¡¼¥Þ¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó!

¾®Åç:¥ê¥Á¥ã¤¯¤ó¤Ï¡Ö¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥¤¥¨¥í¡¼¡×ÌÀ¤ë¤á¤Î²«¿§¡£

Áð´Ö:¤¨¤§¡©¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥¤¥¨¥í¡¼?

Ëöß·:¤Ê¤ó¤«¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬1ÈÖÉáÄÌ¤Î¿§¤ä¤ó(¾Ð)







¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û

A¤§! group¤Ï¡¢ÀµÌçÎÉµ¬¡¦Ëöß·À¿Ìé¡¦Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀ¡¦¾®Åç·ò¡¦º´Ìî¾½ºÈ¤Î5¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£5·î15Æü¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¡ÔA¡ÕBEGINNING¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£