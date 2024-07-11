¡ÚÄÅ¥Ü¡¼¥È¡¡G2Á´¹ñ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹Ã»Ò±à¡¡2ÆüÌÜ¡ÛÀ¾ÅçµÁÂ§¤¬¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤ë
¡¡À¾ÅçµÁÂ§¡Ê62¡á¹Åç»ÙÉô¡Ë¤Ï¡¢Áª¼ê¿ô¤Î¾¯¤Ê¤¤Åçº¬¸©½Ð¿È¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹Ã»Ò±à¤Ï³§¶Ð¾Þ¡£
Âè6²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¹Ã»Ò±à¤ÇÂçµÏ¿Ã£À®¤ËÄ©¤à¡£81Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿ÇòÀ±¤Î¿ô¤Ï2998¡£
½éÆü5R¤Î¥¤¥óÀï¤Ï4¥³¡¼¥¹¥«¥É¤«¤é¥³¥ó¥Þ01¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿±óÆ£¤Ë·þ¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤·¤Ö¤È¤¯»Ä¤·¤Æ3Ãå¤ò³ÎÊÝ¡£
À¾Åç¤Ï¡Ö¤¢¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÁ´Â®¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Â¼«ÂÎ¤ÏÉáÄÌ¤Ï¤¢¤ë¡£»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇËÜÂÎ¤ÎÅÀ¸¡¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¤â¤¦¾¯¤·¾åÀÑ¤ß¤òµá¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÄ´À°¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤º´¬¤ÊÖ¤·¤ò´ü¤¹¡£
¡¡Á°ÁöÃÏ¤Î¾ï³ê¤«¤é¤ÏÃæ0Æü¤Ç¤Î»²Àï¤â¡Ö¤Ê¤ó¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¥·¥ê¡¼¥ººÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤ë62ºÐ¤ËÏ¢Àï¤ÎÈè¤ì¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£
»Ë¾å5¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÄÌ»»3000¾¡Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖºÇ¶á¤Ï1¹æÄú¤ÎÊý¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤ÇÂ¾¤ÎÏÈ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤¿¡£
2ÆüÌÜ¤Ï3R¤Ë5¹æÄú¡¢10R¤Ë2¹æÄú¤Î2Áö¡£ÂÅ¶¨¤Ê¤¥³¡¼¥¹¼è¤ê¤«¤é¡ÖÅçº¬º²¡×¤òÈ¯´ø¤·¤ÆÏ¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢°ìµ¤¤Ë¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤ë¡£
¡þÀ¾Åç¡¡µÁÂ§¡Ê¤Ë¤·¤¸¤Þ¡¦¤è¤·¤Î¤ê¡Ë1961Ç¯¡Ê¾¼36¡Ë10·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Åçº¬¸©±×ÅÄ»Ô½Ð¿È¤Î62ºÐ¡£¹Åç»ÙÉô¤Î49´üÀ¸¤È¤·¤Æ81Ç¯11·î¤ËµÜÅç¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Åçº¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡Ö¿©¤ÙÊª¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤Î¤É¤°¤í¤¬ÍÌ¾¤À¤·¡¢²Æ¤Ï¥¤¥«¡£Àî¤Ç°¾¤ò¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤è¤¯¿©¤Ù¤¿¡£»³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¥¸¥Ó¥¨¤â¤¢¤ë¡×¡£1¥á¡¼¥È¥ë66¡¢·ì±Õ·¿AB¡£