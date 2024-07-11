オランダvsイングランド スタメン発表
[7.10 EURO2024準決勝](ジグナル・イドゥナ・パルク)
※28:00開始
<出場メンバー>
[オランダ]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 ナタン・アケ
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 22 デンゼル・ダンフリース
MF 7 シャビ・シモンズ
MF 11 コーディ・ガクポ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 18 ドニエル・マーレン
MF 24 イェルディ・スハウテン
FW 10 メンフィス・デパイ
控え
GK 13 ジュスティン バイロー
GK 23 マルク・フレッケン
DF 2 L. Geertruida
DF 3 マタイス・デ・リフト
DF 12 ジェレミー・フリンポン
DF 15 ミッキー・ファン・デ・フェン
DF 17 デイリー・ブリント
DF 20 イアン・マートセン
MF 8 ジョルジニオ・ワイナルドゥム
MF 16 J. Veerman
MF 26 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 9 ボウト・ベグホルスト
FW 19 ブライアン・ブロビー
FW 21 ジョシュア・ザークツィー
FW 25 ステーフェン・ベルフワイン
監督
ロナルド・クーマン
[イングランド]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 6 マーク・グエヒ
MF 4 デクラン・ライス
MF 7 ブカヨ・サカ
MF 10 ジュード・ベリンガム
MF 11 フィル・フォーデン
MF 12 キーラン・トリッピアー
MF 26 コビー・メイヌー
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 13 アーロン・ラムズデール
GK 23 ディーン・ヘンダーソン
DF 3 ルーク・ショー
DF 14 エズリ・コンサ
DF 15 ルイス・ダンク
DF 22 ジョー・ゴメス
MF 8 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 16 コナー・ギャラガー
MF 25 アダム・ウォートン
FW 17 イバン・トニー
FW 18 アンソニー・ゴードン
FW 19 オリー・ワトキンス
FW 20 ジャロッド・ボーウェン
FW 21 エベレチ・エゼ
FW 24 コール・パーマー
監督
ガレス・サウスゲート
※28:00開始
<出場メンバー>
[オランダ]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 ナタン・アケ
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 22 デンゼル・ダンフリース
MF 7 シャビ・シモンズ
MF 11 コーディ・ガクポ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 18 ドニエル・マーレン
FW 10 メンフィス・デパイ
控え
GK 13 ジュスティン バイロー
GK 23 マルク・フレッケン
DF 2 L. Geertruida
DF 3 マタイス・デ・リフト
DF 12 ジェレミー・フリンポン
DF 15 ミッキー・ファン・デ・フェン
DF 17 デイリー・ブリント
DF 20 イアン・マートセン
MF 8 ジョルジニオ・ワイナルドゥム
MF 16 J. Veerman
MF 26 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 9 ボウト・ベグホルスト
FW 19 ブライアン・ブロビー
FW 21 ジョシュア・ザークツィー
FW 25 ステーフェン・ベルフワイン
監督
ロナルド・クーマン
[イングランド]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 6 マーク・グエヒ
MF 4 デクラン・ライス
MF 7 ブカヨ・サカ
MF 10 ジュード・ベリンガム
MF 11 フィル・フォーデン
MF 12 キーラン・トリッピアー
MF 26 コビー・メイヌー
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 13 アーロン・ラムズデール
GK 23 ディーン・ヘンダーソン
DF 3 ルーク・ショー
DF 14 エズリ・コンサ
DF 15 ルイス・ダンク
DF 22 ジョー・ゴメス
MF 8 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 16 コナー・ギャラガー
MF 25 アダム・ウォートン
FW 17 イバン・トニー
FW 18 アンソニー・ゴードン
FW 19 オリー・ワトキンス
FW 20 ジャロッド・ボーウェン
FW 21 エベレチ・エゼ
FW 24 コール・パーマー
監督
ガレス・サウスゲート
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります