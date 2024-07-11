[7.10 EURO2024準決勝](ジグナル・イドゥナ・パルク)

※28:00開始

<出場メンバー>

[オランダ]

先発

GK 1 バルト・フェルブルッヘン

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 ナタン・アケ

DF 6 ステファン・デ・フライ

DF 22 デンゼル・ダンフリース

MF 7 シャビ・シモンズ

MF 11 コーディ・ガクポ

MF 14 ティジャーニ・ラインデルス

MF 18 ドニエル・マーレン

MF 24 イェルディ・スハウテン

FW 10 メンフィス・デパイ

控え

GK 13 ジュスティン バイロー

GK 23 マルク・フレッケン

DF 2 L. Geertruida

DF 3 マタイス・デ・リフト

DF 12 ジェレミー・フリンポン

DF 15 ミッキー・ファン・デ・フェン

DF 17 デイリー・ブリント

DF 20 イアン・マートセン

MF 8 ジョルジニオ・ワイナルドゥム

MF 16 J. Veerman

MF 26 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 9 ボウト・ベグホルスト

FW 19 ブライアン・ブロビー

FW 21 ジョシュア・ザークツィー

FW 25 ステーフェン・ベルフワイン

監督

ロナルド・クーマン

[イングランド]

先発

GK 1 ジョーダン・ピックフォード

DF 2 カイル・ウォーカー

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 6 マーク・グエヒ

MF 4 デクラン・ライス

MF 7 ブカヨ・サカ

MF 10 ジュード・ベリンガム

MF 11 フィル・フォーデン

MF 12 キーラン・トリッピアー

MF 26 コビー・メイヌー

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 13 アーロン・ラムズデール

GK 23 ディーン・ヘンダーソン

DF 3 ルーク・ショー

DF 14 エズリ・コンサ

DF 15 ルイス・ダンク

DF 22 ジョー・ゴメス

MF 8 トレント・アレクサンダー・アーノルド

MF 16 コナー・ギャラガー

MF 25 アダム・ウォートン

FW 17 イバン・トニー

FW 18 アンソニー・ゴードン

FW 19 オリー・ワトキンス

FW 20 ジャロッド・ボーウェン

FW 21 エベレチ・エゼ

FW 24 コール・パーマー

監督

ガレス・サウスゲート

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります