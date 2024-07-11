¡Ú¹¿¿å·ÙÊó¡ÛÊ¡²¬¸©¡¦ËÌ¶å½£»Ô¤ËÈ¯É½
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸áÁ°1»þ41Ê¬¤Ë¡¢¹¿¿å·ÙÊó¤òËÌ¶å½£»Ô¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡Ú¹¿¿å·ÙÊó¡ÛÊ¡²¬¸©¡¦ËÌ¶å½£»Ô¤ËÈ¯É½
ËÌ¶å½£ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢11ÆüÃëÁ°¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë¡¢11ÆüÄ«¤Þ¤ÇÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£ËÌ¶å½£»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡11ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡50mm
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡11ÆüÌÀ¤±Êý
¢¢¹¿¿å·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡11ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºßÂð°åÎÅ,
Åìµþ,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥À¥¤¥¹,
¿À»ö,
½»Âð,
»×¤¤¤ä¤ê,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Ê©ÃÅ