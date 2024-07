【「アオイホノオ」30巻】7月11日 発売価格:792円

小学館は、マンガ「アオイホノオ」の30巻を7月11日に発売する。価格は792円。

本作は「炎の転校生」や「吼えろペン」の作者・島本和彦氏が「ゲッサン」で連載している作品。島本氏の青春時代を題材とした半自伝的な内容となっており、1980年代初頭を舞台として、夢に向かって突き進む主人公・焔燃の物語が描かれている。

30巻では連載漫画家として締切と向き合うホノオが伝説の必殺技を爆誕させる一方、謝恩会で大御所“高橋留美子”と対面するエピソードも収録されている。

【「アオイホノオ」30巻あらすじ】

誕生!国電パンチ!!邂逅!高橋留美子!

時は1980年代初頭――

近い将来、ひとかどの漫画家に

なってやろうともくろむ一人の若者がいた。

男の名は焔燃。

連載漫画家として年末進行の厳しい締切と向き合うホノオ!

読者の心をグッと掴む、伝説の必殺技が爆誕する―――!?

そして師走。忙しい一年を締めくくる謝恩会。

ホノオが焦がれ、囚われ、魅了された超大御所・高橋留美子といざ対面!

予想通りにホノオがとんでもないやらかしを……!!

熱血新人漫画家の七転八倒青春エレジー、大台突破の30巻!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.