¡Ö¥¢¥ª¥¤¥Û¥Î¥ª¡×30´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¤Ä¤¤¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëÂç¸æ½ê¡¦¹â¶¶Î±Èþ»ÒÀèÀ¸¤È¤Î½éÂÐÌÌ30´¬¤ÎÂçÂæ¤ËÅþÃ£¤·¤¿ÅçËÜÏÂÉ§»á¤Î¼«ÅÁÅªÀÄ½Õ¥Þ¥ó¥¬
7·î11Æü È¯Çä
²Á³Ê¡§792±ß
¡¡¾®³Ø´Û¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥¢¥ª¥¤¥Û¥Î¥ª¡×¤Î30´¬¤ò7·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï792±ß¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ö±ê¤ÎÅ¾¹»À¸¡×¤ä¡ÖÒã¤¨¤í¥Ú¥ó¡×¤Îºî¼Ô¡¦ÅçËÜÏÂÉ§»á¤¬¡Ö¥²¥Ã¥µ¥ó¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¡£ÅçËÜ»á¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤òÂêºà¤È¤·¤¿È¾¼«ÅÁÅª¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1980Ç¯Âå½éÆ¬¤òÉñÂæ¤È¤·¤Æ¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¼ç¿Í¸ø¡¦±ëÇ³¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡30´¬¤Ç¤ÏÏ¢ºÜÌ¡²è²È¤È¤·¤ÆÄùÀÚ¤È¸þ¤¹ç¤¦¥Û¥Î¥ª¤¬ÅÁÀâ¤ÎÉ¬»¦µ»¤òÇúÃÂ¤µ¤»¤ë°ìÊý¡¢¼Õ²¸²ñ¤ÇÂç¸æ½ê¡È¹â¶¶Î±Èþ»Ò¡É¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¡Ö¥¢¥ª¥¤¥Û¥Î¥ª¡×30´¬¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
ÃÂÀ¸¡ª¹ñÅÅ¥Ñ¥ó¥Á¡ª¡ªî°íð¡ª¹â¶¶Î±Èþ»Ò¡ª
»þ¤Ï1980Ç¯Âå½éÆ¬――
¶á¤¤¾Íè¡¢¤Ò¤È¤«¤É¤ÎÌ¡²è²È¤Ë
¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤â¤¯¤í¤à°ì¿Í¤Î¼ã¼Ô¤¬¤¤¤¿¡£
ÃË¤ÎÌ¾¤Ï±ëÇ³¡£
Ï¢ºÜÌ¡²è²È¤È¤·¤ÆÇ¯Ëö¿Ê¹Ô¤Î¸·¤·¤¤ÄùÀÚ¤È¸þ¤¹ç¤¦¥Û¥Î¥ª¡ª
ÆÉ¼Ô¤Î¿´¤ò¥°¥Ã¤ÈÄÏ¤à¡¢ÅÁÀâ¤ÎÉ¬»¦µ»¤¬ÇúÃÂ¤¹¤ë―――!?
¤½¤·¤Æ»ÕÁö¡£Ë»¤·¤¤°ìÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¼Õ²¸²ñ¡£
¥Û¥Î¥ª¤¬¾Ç¤¬¤ì¡¢¼ü¤ï¤ì¡¢Ì¥Î»¤µ¤ì¤¿Ä¶Âç¸æ½ê¡¦¹â¶¶Î±Èþ»Ò¤È¤¤¤¶ÂÐÌÌ¡ª
Í½ÁÛÄÌ¤ê¤Ë¥Û¥Î¥ª¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ä¤é¤«¤·¤ò¡Ä¡Ä!!
Ç®·ì¿·¿ÍÌ¡²è²È¤Î¼·Å¾È¬ÅÝÀÄ½Õ¥¨¥ì¥¸ー¡¢ÂçÂæÆÍÇË¤Î30´¬¡ª
(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.