【「血と灰の女王」22巻】7月11日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「血と灰の女王」の22巻を7月11日に発売する。価格は770円。

本作はバコハジメ氏が「マンガワン」と「裏サンデー」で連載しているダークホラーバトルマンガ。富士山の噴火によって一変した日本を舞台に、驚異的な力を誇る闘争型ヴァンパイアたちが戦いを繰り広げていく。

22巻では第四の真祖・エデンとの戦いがついに決着を迎え、最終章が幕を開ける。

【「血と灰の女王」22巻あらすじ】

対エデン戦、遂に決着!

エデンの猛攻と

シスカを人質にとった志月の策に倒れた善は、

記憶の世界でドミノとエデンの過去を見る。

そこでドミノの歴史と

彼女の信念の強さに触れた善は、

自らの心臓をドミノに託して

復活させることを選ぶ。

結果としてドミノの復活は成功するが、

善自身はゴアと等しい存在と

なってしまうのだった……

覚醒と衝突の第22巻!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.