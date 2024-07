【「灼熱カバディ」28巻】7月11日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「灼熱カバディ」の28巻を7月11日に発売する。価格は770円。

本作は“カバディ”を題材とした異色のスポーツマンガ。「マンガワン」と「裏サンデー」で連載されており、2021年にはTVアニメ化もされた。

28巻では決勝リーグの最終戦となる絶対王者・星海との試合が後半を迎えており、“もう1人の主人公”王城正人の活躍が描かれる。

また本編のほか、ここでしか読めない描き下ろしマンガが10ページ掲載されている。

なお最終回が迫っていることを記念して、「マンガワン」と「裏サンデー」では本作の全話無料公開を実施中。期間は7月31日までの予定となっている。

【「灼熱カバディ」28巻あらすじ】

攻撃手の一番をめがけて、凜と咲け。

後半を迎えた決勝戦・能京VS.星海。

交代で現れた冴木が仕掛けた策略により、

王城は体力の限界まで追い詰められる……

「任せて。僕が一番強いから」

そう告げて、最強の攻撃手が駆け出した――

