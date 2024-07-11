¡Ú¥Ð¥¹¥±ÃË»Ò¡Û¥«¥ï¥¤¡¦¥ì¥Ê¡¼¥ÉÊÆ¹ñÂåÉ½¼Âà¡Ä¸åÇ¤¤Ï¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤¬ÍÎÏ¤È¸½ÃÏÊóÆ»
¡¡NBA¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤Î¥«¥ï¥¤¡¦¥ì¥Ê¡¼¥É¡Ê33¡Ë¤¬¥Ñ¥ê¸ÞÎØÊÆ¹ñÂåÉ½¤ò¼Âà¤¹¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¤Ë¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Ê¤É¤òÅý³ç¤¹¤ëUSA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡15¡¢17Ç¯¤Ë¤ÏÆ±ÂåÉ½¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤Ø»²²Ã¤·¤Æ¤¤¿¥ì¥Ê¡¼¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²óÇ°´ê¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤¿¤á¤Ë¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·NBA¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇÉé½ý¤·¤¿±¦¥Ò¥¶¤Î±Æ¶Á¤ÇÂåÉ½³èÆ°¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¥ì¥Ê¡¼¥É¼«¿È¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ì¥Ê¡¼¥É¤ÎÂåÉ½¼Âà¤¬¸ø¼°È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥·¥ã¥à¥º¡¦¥·¥ã¥é¥Ë¥¢µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥Ê¡¼¥É¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡Ê30¡Ë¤¬ÍÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£