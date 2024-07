【Amazonプライムデー】先行セール期間:7月11日0時~開催期間:7月16日0時~7月17日23時59分

「機動戦士ガンダムSEED HDリマスター Complete Blu-ray BOX(特装限定版)

Amazonにて開催中の「Amazonプライムデー」先行セールの対象商品に、「機動戦士ガンダムSEED」シリーズのBlu-ray BOXが追加された。「Amazonプライムデー」の開催期間は7月17日23時59分まで。

セールでは期間中、「機動戦士ガンダムSEED HDリマスター Complete Blu-ray BOX (特装限定版)」および「機動戦士ガンダムSEED DESTINY HDリマスターComplete Blu-ray BOX」が割引価格で提供される。なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

「機動戦士ガンダムSEED HDリマスター Complete Blu-ray BOX(特装限定版)」

「機動戦士ガンダムSEED HDリマスター Blu-ray BOX」全4巻の全話・全特典内容を1BOXに完全収録したBlu-ray BOX。

仕様

【特典】

・アーカイブブックレット(204P予定)

2012年発売「機動戦士ガンダムSEED HDリマスター Blu-ray BOX」初回限定版各巻の特典ブックレット全4冊を1冊に集約

・MOBILE SUIT GUNDAM SEED ILLUSTRATION BOOK -100 memories-

2012年発売「機動戦士ガンダムSEED HDリマスター Blu-ray BOX」初回限定版4巻付属の版権イラスト集を再収録

・新規ブックレット

【映像特典】

・ANIME MUSIC CLIP -Director's Concept-「あんなに一緒だったのに 2006」

・ANIME MUSIC CLIP -Director's Concept-「静かな夜に」

・ANIME MUSIC CLIP -Director's Concept-「水の証」

・ANIME MUSIC CLIP -Director's Concept-「暁の車」

・ノンテロップオープニング「INVOKE -インヴォーク-」

・ノンテロップエンディング「あんなに一緒だったのに ~ReTracks」

・ノンテロップオープニング「moment」

・ノンテロップオープニング「Believe」

・ノンテロップエンディング「Distance」

・ノンテロップオープニング「Realize」

・ノンテロップエンディング「FIND THE WAY」(※1)

・チーフメカ作監 重田 智氏が語る ここが変わった! 機動戦士ガンダムSEED HDリマスター

・チーフメカ作監 重田 智氏が語る ここが変わった! 機動戦士ガンダムSEED HDリマスター 第2弾 完全版(※2)

・LINK ~この時代の中で~キラ編・アスラン編・カガリ編・ラクス編(※3)

・ノンテロップ版38.PHASE-40

・福田己津央×T.M.Revolution/西川貴教 スペシャルトーク映像(※4)

(敬称略)

(※1)「FIND THE WAY」60秒のショートバージョンをノンテロップエンディングとして収録

(※2)バンダイチャンネルにて配信の同コンテンツにトピックを追加した完全版

(※3)イベント「機動戦士ガンダムSEED FESTIVAL」(2003年12月27日:国立代々木競技場第一体育館)で上映されたアニメーションを新アフレコ・再構成したもの(2004年発売DVD「機動戦士ガンダムSEED」13巻に収録)

(※4)2021年6月22日にガンダムチャンネルにて公開されたスペシャルトーク映像

【音声特典】

・オーディオコメンタリーアーカイブ

・新規収録オーディオコメンタリー

WEB投票にてエピソードを選定し、オーディオコメンタリーを収録

内容

【HDリマスター版全48話+OVA1話収録】

キャスト

キラ・ヤマト:保志総一朗

アスラン・ザラ:石田 彰

ラクス・クライン:田中理恵

カガリ・ユラ・アスハ:進藤尚美

マリュー・ラミアス:三石琴乃

ムウ・ラ・フラガ:子安武人

ラウ・ル・クルーゼ:関 俊彦

ナタル・バジルール&フレイ・アルスター:桑島法子

イザーク・ジュール:関 智一

ディアッカ・エルスマン:笹沼尭羅(現:笹沼晃)

ニコル・アマルフィ:摩味

アンドリュー・バルトフェルド:置鮎龍太郎

ミリアリア・ハウ:豊口めぐみ 他

(敬称略)

「機動戦士ガンダムSEED DESTINY HDリマスターComplete Blu-ray BOX」

「機動戦士ガンダムSEED DESTINY HDリマスター Blu-ray BOX」初回限定版全4巻の全話・全特典内容を1BOXに完全収録し、新規特典を加えたBlu-ray BOX。

【あらすじ】

C.E.70……。「血のバレンタイン」の悲劇によって本格的な武力衝突へと発展したザフト・地球連合軍の戦いは熾烈を極め、多大な犠牲を払いながら第2次ヤキン・ドゥーエ攻防戦ののちに停戦条約が締結された。しかしこの停戦によってナチュラルとコーディネイターの争いの火種が消えたわけではなかった。

その戦乱の中、シン・アスカは地球連合軍のオーブ侵攻に巻き込まれ、戦火を逃れる最中に眼前で両親と妹を失う。唯一の形見、妹の携帯電話を握り締め悲しみにくれる中、頭上をこの戦争の元凶であるモビルスーツ、ガンダムが飛び去っていく。失意のうちにオーブを去った彼はプラントへと渡る。

そしてC.E.73彼はザフトの戦士となっていた。

【HDリマスター版全50話】

※49.PHASE-50「最後の力」、50.FINAL PHASE「選ばれた未来」は、HDリマスター版で新たに編集された話数となります。

(本編約1,190分+映像特典50分)リニアPCM(ステレオ)/AVC/BD50G×12枚/16:9<1,080p High Definition>・一部16:9<1,080i High Definition>/英語字幕付(ON・OFF可能)

特典

・アーカイブブックレット(■)

2012年発売「機動戦士ガンダムSEED DESTINY HDリマスター Blu-ray BOX」初回限定版各巻の特典ブックレット全4冊を1冊に集約

・MOBILE SUIT GUNDAM SEED DESTINY ILLUSTRATION BOOK -100 memories-(■)

2012年発売「機動戦士ガンダムSEED DESTINY HDリマスター Blu-ray BOX」初回限定版4巻付属の版権イラスト集を再収録

・特製ブックレット(◆)

・ANIME MUSIC CLIP -Director's Concept-「Fields of hope」(■)

・ANIME MUSIC CLIP -Director's Concept-「Life Goes On」/「Quiet Night C.E.73」(■)

・ANIME MUSIC CLIP -Director's Concept-「深海の孤独」(■)

・ANIME MUSIC CLIP -Director's Concept-「tears」(■)

・ANIME MUSIC CLIP -Director's Concept-「EMOTION」(■)

・ANIME MUSIC CLIP -Director's Concept-「焔の扉」(■)

・ANIME MUSIC CLIP -Director's Concept-「君は僕に似ている」(■)

・ノンテロップオープニング「ignited-イグナイテッド-」(■)

・ノンテロップエンディング「Reason」(■)

・ノンテロップオープニング「PRIDE」(■)

・ノンテロップエンディング「Life Goes On ~ReMix2013」(■)

・ノンテロップ「僕たちの行方」(■)

・ノンテロップエンディング「I Wanna Go To A Place...」(■)

・ノンテロップオープニング「vestige-ヴェスティージ-」Ver.1、Ver.2(■)

・ノンテロップエンディング「君は僕に似ている ~ReMix2013」(■)

・ノンテロップ版12.PHASE-12(■)

・ノンテロップ版13.PHASE-13(■)

・ノンテロップ版28.PHASE-28(■)

・ノンテロップ版41.PHASE-42(■)

・ノンテロップ版50.FINAL PHASE(■)

・次回予告集(◆)

(※)◆は新規特典、■は既発売(BCXA-0731~BCXA-0734)の特典を再収録したもの

音声特典

・オーディオコメンタリーアーカイブ(■)

2013年~2014年発売「機動戦士ガンダムSEED DESTINY HDリマスター Blu-ray BOX」初回限定版全4巻に収録されたオーディオコメンタリーを収録。

・新規収録オーディオコメンタリー Complete Blu-ray BOX版(◆)

WEB投票にてエピソードを選定し、オーディオコメンタリーを収録。

・ドラマCD「OMAKE quarters」アーカイブ(■)

2013年~2014年発売「機動戦士ガンダムSEED DESTINY HDリマスター Blu-ray BOX」初回限定版全4巻に収録されたドラマCD「OMAKE quarters」を音声特典として収録。

(※)◆は新規特典、■は既発売(BCXA-0731~BCXA-0734)の特典を再収録したもの

他、仕様

キャラクターデザイン・平井久司&チーフメカ作監・重田智描き下ろし収納ボックス

平井久司描き下ろしデジスタックジャケット

(敬称略)

企画・製作:サンライズ

原作:矢立 肇、富野由悠季

監督:福田己津央

シリーズ構成:両澤千晶

キャラクターデザイン:平井久司

メカニックデザイン:大河原邦男、山根公利

チーフメカ作画監督:重田 智

色彩設計:柴田亜紀子、安部なぎさ

美術監督:池田繁美

撮影監督:葛山剛士

編集:野尻由紀子

音響監督:藤野貞義

音楽:佐橋俊彦

音楽プロデューサー:野崎圭一(フライングドッグ)、篠原廣人(ソニー・ミュージックエンタテインメント)、真野 昇(サンライズ音楽出版)

エグゼクティブプロデューサー:竹田青滋(MBS)、宮河恭夫(サンライズ)

プロデューサー:諸冨洋史(MBS)、丸山博雄(MBS)、佐藤弘幸(サンライズ)

制作協力:創通、ADK

(敬称略)

シン・アスカ:鈴村健一

キラ・ヤマト:保志総一朗

アスラン・ザラ:石田 彰

ラクス・クライン、ミーア・キャンベル:田中理恵

カガリ・ユラ・アスハ:進藤尚美

ルナマリア・ホーク:坂本真綾

レイ・ザ・バレル:関 俊彦

タリア・グラディス:小山茉美

ネオ・ロアノーク、ムウ・ラ・フラガ:子安武人

ステラ・ルーシェ:桑島法子

ギルバート・デュランダル:池田秀一 他

(敬称略)