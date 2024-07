【Amazonプライムデー】先行セール期間:7月11日0時~開催期間:7月16日0時~7月17日23時59分

Amazonにて開催されている「Amazonプライムデー」先行セールの対象商品にAppleのスマートフォン「iPhone 14 Plus」が追加された。「Amazonプライムデー」の開催期間は7月17日23時59分まで。

今回対象となっているのは、「iPhone 14 Plus」のSIMフリー 5G対応モデル。容量は512GB/256GB/128GBで、カラーはミッドナイト、ブルー、パープル、スターライトなどがラインナップされている。なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

「iPhone 14 Plus」は、6.7インチ Super Retina XDR ディスプレイを採用。どんな明るさでも美しく撮影できる、進化したカメラシステムや、最大30fpsの4Kドルビービジョンに対応したシネマティックモード、手持ちの撮影でも手ぶれのない映像が撮れるアクションモード、万が一の時に救助を要請する安全機能、衝突事故検出、最大20時間のビデオ再生が可能な、一日中使えるバッテリーなどが搭載されている。

【Apple iPhone 14 Plus 512GB ミッドナイト - SIMフリー 5G対応】【Apple iPhone 14 Plus 256GB ブルー - SIMフリー 5G対応】【Apple iPhone 14 Plus 128GB スターライト - SIMフリー 5G対応】