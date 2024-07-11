【Amazonプライムデー】Switchなどに使える「Amazonベーシック microSDXCメモリーカード」が登場【2024.7】
【Amazonプライムデー】
先行セール期間：7月11日0時～
開催期間：7月16日0時～7月17日23時59分
先行セール期間：7月11日0時～
開催期間：7月16日0時～7月17日23時59分
Amazonベーシック microSDXCメモリーカード フルサイズアダプター付き A2 U3 読み込み速度最大100MB/秒 1TB ブラック
Amazonにて開催されている「Amazonプライムデー」先行セールの対象商品に「Amazonベーシック microSDXCメモリーカード」が追加された。「Amazonプライムデー」の開催期間は7月17日23時59分まで。
今回セールの対象となっているのは、フルサイズアダプター付き A2 U3 読み込み速度最大100MB/秒（ブラック）の1TB/128GB/256BGおよび64GBの2個セット。書き込み速度はメモリサイズによって異なる。幅広い互換性があり、スマートフォンやタブレット、PC、Nintendo Switchやその他のポータブルコンソールにも対応する。なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。
Amazonベーシック microSDXCメモリーカード フルサイズアダプター付き A2 U3 読み込み速度最大100MB/秒 1TB ブラック
書き込み速度：最大80MB/秒
Amazonベーシック microSDXCメモリーカード フルサイズアダプター付き A2 U3 読み込み速度最大100MB/秒 64gb (2個セット) ブラック
書き込み速度：最大30MB/秒