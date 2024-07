gibkiy gibkiy gibkiyが7月20日より、ニューシングル「反吐 生き血 虫唾」をリリースすることが発表となった。本日7月10日より、EP『半死半生』のライヴ会場限定リリースと共に<tour “hello.hollow, houwlow”>をスタートさせたgibkiy gibkiy gibkiyが、2公演目となる7月20日の名古屋 HeartLand以降から会場限定販売するシングルが「反吐 生き血 虫唾」となる。

2024年7月10日(水)リリース※ライヴ会場限定販売PMGG-014 2,000円発売元:praying mantis recordsリマスタリング:ミヤ(MUCC)▼収録曲1. そして其れは半神半人、顔が落ちて「c」では無くなりました。※2019年12月20日発表2. 強いられた無から孔から穴へ、マッチポンプの兎は屍※2019年4月10日発表3. 連続性の細工※2018年10月31日 無料配布音源4. 掌る肉※2016年3月16日発表 ライブ会場限定スプリットCD『the dark side of the monochrome』収録(参加アーティスト:gibkiy gibkiy gibkiy / Közi / 藤田幸也エレクトリック!)

■<Parasitism and regeneration. And it will be a sacrifice.>





▲LOA-ROAR(ロア-ロアア) ▲LOA-ROAR(ロア-ロアア)

8月3日(土) 北海道・札幌 Crazy Monkeyopen17:00 / start17:30 / 終演19:30(予定)共演 : LOA-ROAR(問)Crazy Monkey 011-211-44808月4日(日) 北海道・札幌 Crazy Monkeyopen16:30 / start17:00 / 終演19:00(予定)共演:LOA-ROAR(問)Crazy Monkey 011-211-4480▼チケット前売 6,000円 (税込・ドリンク代別途)一斉発売:2024年6月15日(土)10:00