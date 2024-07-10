gibkiy gibkiy gibkiy、シングル「反吐 生き血 虫唾」を会場限定リリース
gibkiy gibkiy gibkiyが7月20日より、ニューシングル「反吐 生き血 虫唾」をリリースすることが発表となった。
◆gibkiy gibkiy gibkiy 画像
本日7月10日より、EP『半死半生』のライヴ会場限定リリースと共に＜tour “hello.hollow, houwlow”＞をスタートさせたgibkiy gibkiy gibkiyが、2公演目となる7月20日の名古屋 HeartLand以降から会場限定販売するシングルが「反吐 生き血 虫唾」となる。
■ニューシングル「反吐 生き血 虫唾」
2024年7月20日(土)リリース
※ライヴ会場限定販売
PMGG-015 1,500円
発売元：praying mantis records
ミックス：sakura
マスタリング：ミヤ(MUCC)
▼収録曲
1. 縫包
2. 羽化
■EP『半死半生』
※ライヴ会場限定販売
PMGG-014 2,000円
発売元：praying mantis records
リマスタリング：ミヤ(MUCC)
▼収録曲
1. そして其れは半神半人、顔が落ちて「c」では無くなりました。
※2019年12月20日発表
2. 強いられた無から孔から穴へ、マッチポンプの兎は屍
※2019年4月10日発表
3. 連続性の細工
※2018年10月31日 無料配布音源
4. 掌る肉
※2016年3月16日発表 ライブ会場限定スプリットCD『the dark side of the monochrome』収録(参加アーティスト：gibkiy gibkiy gibkiy / Közi / 藤田幸也エレクトリック！)
■東名阪ツアー＜tour 2024 “hello,hollow,howlow"＞
open19:00 / start19:30 / 終演21:10(予定)
（問）SHELTER 03-3466-7430
7月20日(土) 愛知・名古屋 HeartLand
open17:00 / start17:30 / 終演19:10(予定)
（問）HeartLand 052-212-9018
7月21日(日) 大阪 Fireloop
open16:30 / start17:00 / 終演18:40(予定)
（問）Fireloop 06-4305-2236
8月25日(日) 東京・高田馬場 CLUB PHASE
open16:30 / start17:00 / 終演18:40(予定)
（問）CLUB PHASE 03-5911-2777
▼チケット
前売 6,000円 (税込・ドリンク代別途)
一斉発売：6月15日(土)10:00
■＜Parasitism and regeneration. And it will be a sacrifice.＞
open17:00 / start17:30 / 終演19:30(予定)
共演 : LOA-ROAR
（問）Crazy Monkey 011-211-4480
8月4日(日) 北海道・札幌 Crazy Monkey
open16:30 / start17:00 / 終演19:00(予定)
共演：LOA-ROAR
（問）Crazy Monkey 011-211-4480
▼チケット
前売 6,000円 (税込・ドリンク代別途)
一斉発売：2024年6月15日(土)10:00
▲LOA-ROAR(ロア-ロアア)
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