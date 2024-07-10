gibkiy gibkiy gibkiyが7月20日より、ニューシングル「反吐 生き血 虫唾」をリリースすることが発表となった。

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本日7月10日より、EP『半死半生』のライヴ会場限定リリースと共に＜tour “hello.hollow, houwlow”＞をスタートさせたgibkiy gibkiy gibkiyが、2公演目となる7月20日の名古屋 HeartLand以降から会場限定販売するシングルが「反吐 生き血 虫唾」となる。

「反吐 生き血 虫唾」は、2023年6月、9月、12月と続けてリリースした「反吐」「生き血」「虫唾」のイメージを踏襲しながら、最新gibkiy gibkiy gibkiyとしてアップデータしたシングルであり、完全未発表曲となるものだ。ミックスをsakura、マスタリングをMUCCのミヤが担当した。

■ニューシングル「反吐 生き血 虫唾」


2024年7月20日(土)リリース
※ライヴ会場限定販売
PMGG-015　1,500円
発売元：praying mantis records
ミックス：sakura
マスタリング：ミヤ(MUCC)
▼収録曲
1. 縫包
2. 羽化

■EP『半死半生』

2024年7月10日(水)リリース
※ライヴ会場限定販売
PMGG-014　2,000円
発売元：praying mantis records
リマスタリング：ミヤ(MUCC)
▼収録曲
1. そして其れは半神半人、顔が落ちて「c」では無くなりました。
　※2019年12月20日発表
2. 強いられた無から孔から穴へ、マッチポンプの兎は屍
　※2019年4月10日発表
3. 連続性の細工
　※2018年10月31日 無料配布音源
4. 掌る肉
　※2016年3月16日発表 ライブ会場限定スプリットCD『the dark side of the monochrome』収録(参加アーティスト：gibkiy gibkiy gibkiy / Közi / 藤田幸也エレクトリック！)


■東名阪ツアー＜tour 2024 “hello,hollow,howlow"＞

7月10日(水)　東京・下北沢SHELTER
open19:00 / start19:30 / 終演21:10(予定)
（問）SHELTER 03-3466-7430
7月20日(土)　愛知・名古屋 HeartLand
open17:00 / start17:30 / 終演19:10(予定)
（問）HeartLand 052-212-9018
7月21日(日)　大阪 Fireloop
open16:30 / start17:00 / 終演18:40(予定)
（問）Fireloop 06-4305-2236
8月25日(日)　東京・高田馬場 CLUB PHASE
open16:30 / start17:00 / 終演18:40(予定)
（問）CLUB PHASE 03-5911-2777
▼チケット
前売 6,000円 (税込・ドリンク代別途)
一斉発売：6月15日(土)10:00


■＜Parasitism and regeneration. And it will be a sacrifice.＞

8月3日(土)　北海道・札幌 Crazy Monkey
open17:00 / start17:30 / 終演19:30(予定)
共演 : LOA-ROAR
（問）Crazy Monkey 011-211-4480
8月4日(日)　北海道・札幌 Crazy Monkey
open16:30 / start17:00 / 終演19:00(予定)
共演：LOA-ROAR
（問）Crazy Monkey 011-211-4480
▼チケット
前売 6,000円 (税込・ドリンク代別途)
一斉発売：2024年6月15日(土)10:00


▲LOA-ROAR(ロア-ロアア)

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