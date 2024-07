a子が本日7月10日に、1stアルバム『GENE』をリリースした。さらに、アルバムからリードトラック「good morning」のミュージックビデオも公開した。「good morning」は、アメリカ・SXSWへの出演が決定した際の高揚感をきっかけに制作された1曲。トランペットが印象的な間奏やパーカションやコーラスも取り入れており、陽気さがありつつもa子独特の気怠さとグルーヴ感を織り交ぜたサウンドや、儚さを感じる歌詞の世界観にも注目してほしい。

1st Album『GENE』



2024年7月10日(水)Release購入:https://lnk.to/GENE_AL配信 / Pre Save:https://lnk.to/ako_gene特設サイト:https://akolondog.net/GENE[発売形態]・CD + Blu-ray / PCCA-6311 :4,180円(税込)・CD Only / PCCA-6312 :3,080円(税込)[CD収録曲]01.good morning02.惑星03.あたしの全部を愛せない04.miss u05.ベージュと桃色06.天使07.samurai08.情緒09.racy10.つまらん11.LAZY12.愛はいつも13.ボーダーライン[Blu-ray特典映像「MACHINE」]・Acoustic Live in LA01. 惑星02. good morning03. ボーダーライン・Vlog: Ako touring in SXSW TX, United States【ショップ別先着購入特典】Amazon.co.jp:メガジャケ楽天ブックス:缶バッジセブンネットショッピング:ピックタワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン:ステッカーA全国HMV/HMV&BOOKS online:ステッカーB