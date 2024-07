【レゴテクニック マクラーレン P1】8月1日 発売予定価格:62,980円

レゴジャパンは、「レゴテクニック マクラーレン P1」を8月1日に発売する。価格は62,980円。

「レゴテクニック マクラーレン P1」はスポーツカーメーカーのマクラーレン・オートモーティブとコラボしたレゴの新商品。3,893ものピースを用いて1/8スケールのマクラーレンP1を組み立てることが可能な商品になっている。

2つのシフタードラムを備えた7速ギアボックス、サスペンション、V8ピストン・エンジン、調整可能なリアウィングといったものが再現できる。8月1日より7日までの期間中に購入した人にはロゴの組み立てセットをプレゼントするキャンペーンも実施される。

(C)LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. (C)2024 The LEGO Group.

Manufactured under license from McLaren Racing Limited. McLaren is a trademark of McLaren Racing Limited.