中国料理講師歴20年以上のシェフによる、個性派点心がうまい！ 遠方からも人が訪れる大阪・田辺の人気店

住宅街の中にある「点心工房 九龍」は、手の込んだ手作り点心がいただけると、遠方から訪れる客も多い評判の一軒。

住宅街にある、手作り点心専門店

大阪・田辺にある点心専門店

大阪メトロ田辺駅から南へ徒歩5分程度。住宅街の中にある「点心工房 九龍」は、手の込んだ手作り点心がいただけると、遠方から訪れる客も多い評判の一軒だ。 長居公園東筋を南へ行くと店に出合う。

オーナーシェフは藤田梢さん。茨城県出身で、共働きの両親の下、料理上手な祖母と一緒に台所に立つ機会が多く、料理が好きになったと話す。大阪あべの辻調理師専門学校、辻調理技術研究所(中国)を卒業。同校で20年以上中国料理講師を務め、女性で初めて助教授となった人物だ。「中国料理のブレない味や調味料の豊富さ、豪快さに魅力を感じています。職員時代は中国料理を勉強しながら、内外のいろんな料理人さんと交流を持つことができましたよ」

中国料理講師歴20年以上!の藤田さん

40歳になるときに区切りとして独立することを決意。多くの先輩や後輩の開業を見てきて、自分の店には何か“武器になるもの”が必要と考えた。自身が点心を専門としてきたこと、点心専門の個人店が大阪にはあまりないことから「手をかけて作った点心のおいしさを伝えたい」と、点心専門店を開くことに。調理師学校時代の元生徒で「福臨門酒家」での経験を持つ、点心師の山口悟さんに声をかけ、共に店を切り盛りすることとなった。

厨房の中央には大きな蒸し器が置かれている

昼は、点心4種と中国粥のランチや、点心8種のランチセットが人気。夜は、前菜、点心5種、一品料理、麺か飯、デザートのコースがなんと6,000円〜で味わえる。お酒も紹興酒やワインなど豊富にスタンバイ。コロナ禍を機に、蝦餃や広東焼売など点心のテイクアウトもおこなっている。

店内はカウンターと掘りごたつ式のテーブル

夜のコースからおすすめの料理をご紹介!

コース(6,000円〜)の口火を切るのは前菜3種。さっぱりしたもの、うまみの深いものなど、酒の肴にも最適だ。

ツブ貝香料煮 空豆 わらび、蒸し鶏の辛味ゴマソース、クラゲの甘酢漬 セロリ 大根の3種

月替わりの点心は、山口さんのアイデアを形にしていくそう。梅雨時期だったので、カエルの形をイメージ。こちらの点心は中国の古典にもあるそう。

枝豆とイクラの蒸し餃子、鶏肉を使い愛らしいカエルを模した蒸し餃子

サクサクと軽い食感が心地よいオブラートで、エビのすり身、ニラ、大根餅、チーズソース、マヨネーズを巻いて揚げた「エビのオブラート春巻」。春巻きの皮を使うより重くなく、暑い時期にもおすすめ。

エビのオブラート春巻

鴨のロース胸肉をパプリカ、獅子唐と炒めた「鴨の豆鼓炒め」は、豆鼓のコクがアクセントに。

鴨の豆鼓炒め

全国が認める点心を発信!

「点心の魅力は少しずついろんな食材を包めること。ただちゃんと包める人は実は少ないんです」と藤田さん。使う食材は肉やエビが多いので、意識をして野菜を使っているという。「この辺りは大阪の伝統野菜である、なにわ野菜の田辺大根の産地なんです」と。田辺大根の大根餅は「初めて食べた」「おいしい!」と好評の逸品だ。

今後については「オープンして約3年。これまでは古典に忠実に、四季の食材を組み合わせて料理してきました。これからは、周辺で採れる地元の野菜を使って、もっとオリジナルな点心を、山口さんと作っていきたいですね」と。さらに「今、食材、技術面共にパワーアップしてきたと感じています。大阪だけでなく、全国で認知されるような点心を発信していきたいですね!」。

<店舗情報>◆点心工房 九龍住所 : 大阪府大阪市東住吉区田辺4-1-27 フルーレゾン田辺本町TEL : 06-6654-7718

※価格は税込。

撮影:東谷幸一

取材・文:木佐貫久代

