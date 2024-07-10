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気象台は、午後10時6分に、大雨警報（土砂災害）を新発田市、村上市、五泉市、胎内市、出雲崎町、関川村に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・新発田市、村上市、五泉市、胎内市、出雲崎町、関川村に発表

下越、中越、佐渡では、11日朝まで土砂災害に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■新潟市
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　25mm
　ピーク時間　11日未明

■長岡市
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒

■柏崎市
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒

■新発田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日未明から11日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm
　ピーク時間　11日未明

■村上市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日未明から11日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　11日明け方

■燕市
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒

■五泉市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日未明から11日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　11日明け方

■佐渡市
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　11日未明

■胎内市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日未明から11日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　11日未明

■弥彦村
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒

■阿賀町
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒

■出雲崎町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日未明から11日朝にかけて警戒

■刈羽村
□大雨警報
・土砂災害
　11日朝にかけて警戒

■関川村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　11日未明から11日朝にかけて警戒