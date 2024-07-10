【大雨警報】新潟県・新発田市、村上市、五泉市、胎内市、出雲崎町、関川村に発表
気象台は、午後10時6分に、大雨警報（土砂災害）を新発田市、村上市、五泉市、胎内市、出雲崎町、関川村に発表しました。
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下越、中越、佐渡では、11日朝まで土砂災害に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■新潟市
□大雨警報
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 25mm
ピーク時間 11日未明
■長岡市
□大雨警報
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
■柏崎市
□大雨警報
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日未明から11日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 35mm
ピーク時間 11日未明
■村上市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日未明から11日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 11日明け方
■燕市
□大雨警報
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
■五泉市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日未明から11日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 11日明け方
■佐渡市
□大雨警報
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 60mm
ピーク時間 11日未明
■胎内市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日未明から11日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 11日未明
■弥彦村
□大雨警報
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
■阿賀町
□大雨警報
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
■出雲崎町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日未明から11日朝にかけて警戒
■刈羽村
□大雨警報
・土砂災害
11日朝にかけて警戒
■関川村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日未明から11日朝にかけて警戒