【きのこの山】新発売グローバル大使に｢とにかく明るい安村｣が就任!

明治は、お笑い芸人の「とにかく明るい安村さん」をきのこの山・たけのこの里 2024年夏グローバル大使に起用した「きのこたけのこ ENJOYear」プロジェクトを2024年7月10日(水)よりスタートいたします。チョコレートを脱いでこんがりと日焼けをしたようなココア風味のクラッカーだけの新商品「日焼けしちゃった?きのこの山のジクココア風味」をプロジェクト第1弾として7月16日(火)より発売します。

日焼けしちゃった?きのこの山のジクココア風味

価格:248円(税込)

今年の夏は、ラニーニャ現象の影響でチョコレートが溶けてしまいそうなほど、暑くなることが予想されます。

でも、安心してください。チョコレートを脱いでこんがりと日焼けをしたようなココア風味のクラッカーだけの新商品「日焼けしちゃった?きのこの山のジクココア風味」をプロジェクト第1弾として全国のスーパー・コンビニ・ドラッグなどで7月16日(火)より発売します。

「エンジョイしすぎてもDon‘t worry!」、夏の太陽の下でも溶けずにきのこの山を楽しめます。

とにかく明るい安村さんが出演の動画

また、発売日には、ウェブ動画「きのこの山とエンジョイSHOW」も公開する予定です。

さらに、本プロジェクトは国内にとどまらず、裸一つで世界を沸かせた安村さんは、7月12日(金)を皮切りに、日本人のソウルフード「きのこの山・たけのこの里」と一緒に、ゴッドタレントで話題になったヨーロッパへ向かい、商品の魅力を世界に向けて全身で発信していきます。

この唯一無二のタッグが今年の夏、「きのこたけのこ ENJOYear」プロジェクトとして日本だけでなく世界へも挑戦し、国境も年齢も超え、思わずクスッと笑ってしまうコンテンツをお届け。



2024年7月12日:TONIKAKU Comedy SHOW in ロンドン

2024年7月14日:Japan Expo in パリ

2024年7月19日:HYPER JAPAN FESTIVAL in ロンドン

今年の夏は日焼けをしたきのこの山を!

今回は「きのこの山」の新発売グローバル大使に就任した『とにかく明るい安村さん』について紹介しました。

とにかく明るい安村さんのネタにかけて登場したきのこの山は、日焼けをしたようなこんがりとした見た目で、チョコレートがいなくなっているユニークな商品です。

夏の炎天下の中でもチョコレートが溶けずに食べられるので、夏のおでかけのおともにいかがでしょうか♪