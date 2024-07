【PHOTO】BOYNEXTDOOR、ついに日本デビュー！ファンへの“サプライズプレゼント”で大盛り上がり

韓国の6人組ボーイズグループBOYNEXTDOORが、JP 1stシングル「AND,」をリリース! 日本デビューを迎えた本日(10日)、六本木ヒルズアリーナでリリース記念ショーケースが行われた。彼らは今回のショーケースで、「Earth, Wind & Fire 」「One and Only」の日本語バージョンを披露。特に、初の日本オリジナル曲「GOOD DAY」では日本のONEDOOR(ワンドア/BOYNEXTDOORファンの総称)へのサプライズプレゼントとして、撮影タイムを設けるなど、大盛り上がりのイベントとなった。

(撮影:朝岡英輔)

■リリース情報

JP 1stシングル「AND,」

好評発売中



<CD収録曲>

・One and Only(Japanese Ver.)

・Earth, Wind & Fire(Japanese Ver.)

・But Sometimes(Japanese Ver.)

・日本オリジナル曲



【初回限定盤A(CD+フォトブック)】

品番:UPCH-7671

価格:1,870円(税込)

・スリーブケース

・フォトブック 36P

・ステッカーシート

・フォトカード全6種のうちランダム1種(A ver.)



【初回限定盤B(CD+デジタルコードカード)】

品番:UPCH-7672

価格:1,870円(税込)

・スリーブケース

・ブックレット 4P

・デジタルコードカード全6種のうちランダム1種

映像内容「Jacket Photo Behind The Scenes / MV Behind The Scenes」

・リリックポスター

・フォトカード全6種のうちランダム1種(B ver.)



【通常盤(CD)】

品番:UPCH-6031

価格:1,100円(税込)

・ブックレット 8P

・ユニットフォトカード全9種のうちランダム1種(C ver.)



【Weverse Shop Japan限定盤(CD+フォトブック)】

品番:PROJ-5908

価格:2,200円(税込)

・スリーブケース

・フォトブック 36P

・リリックポスター

・スタンディングフォトカード全6種のうちランダム1種

・ユニットフォトカード全9種のうちランダム1種(C ver.)

・フォトカード全6種のうちランダム1種(D ver.)



【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤(CD)】

品番:PDCJ-5118

価格:1,100円(税込)

・ブックレット 8P

・フォトカード全6種のうちランダム1種(E ver.)



【メンバーソロジャケット盤(CD)】

SUNGHO / RIWOO / JAEHYUN / TAESAN / LEEHAN / WOONHAK

品番:UPCH-7673〜7678

価格:1,100円(税込)

・ブックレット 12P

・直筆メッセージ(印刷)付きフォトカード

※封入されるメッセージ付きフォトカードはソロジャケットと同じメンバーのものになります



<CD購入特典>

・応募抽選用シリアルナンバー

全形態の初回生産分に応募抽選用シリアルナンバーが封入されております。

※賞品の内容、応募詳細は後日発表いたします。



<販売サイト>

・BOYNEXTDOOR Weverse Shop JAPAN

・UNIVERSAL MUSIC STORE



■関連リンク

・BOYNEXTDOOR日本公式サイト

・BOYNEXTDOOR日本公式X