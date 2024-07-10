TOMOO、アコースティックツアー＜MTV Unplugged＞開催決定
TOMOOが9月に＜MTV Unplugged Presents: TOMOO Acoustic Tour 2024 "Mirrors"＞の開催を発表した。
＜MTV Unplugged＞とは、世界中のトップアーティストが歴史を刻み、「出演できるのは⼀流の証」とさえ⾔われている伝統のアコースティックライブ。今までにエリック・クラプトン、ニルヴァーナ、トニー・ベネット&レディー・ガガ、BTS、日本制作においてもこれまでに、宇多田ヒカル、平井堅、KinKi Kids、幾田りら、緑黄色社会などが出演している。
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■TOMOO コメント
MTV Unpluggedに出演できること、本当に嬉しく光栄です。
今回はこれまでの自分のライブとはまた違う特別編成で演奏します。
まだお見せしたことがなかった景色を描き、皆さんにお届けすることができる時間になるんじゃないかなとわくわくしています。
じっくり楽しめるライブにしたいです。
がんばります！
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＜MTV Unplugged Presents: TOMOO Acoustic Tour 2024 "Mirrors"＞
9月15日（日）大阪城音楽堂 Open 16:00 / Start 17:00
MTV Unplugged 特設サイト：https://www2.mtvjapan.com/event/unplugged/tomoo/
主催：東京:DISK GARAGE/大阪:GREENS
企画/制作 : PONYCANYON/IRORI Records、Mueri
企画・プロデュース：MTV Japan
制作：inLYNK
▼チケット料金
全席指定：7,500円（税込）
芝生立見：6,500円（税込）※大阪城音楽堂公演のみ
▼チケット販売
FC先行（抽選）
7月10日（水）21:00 〜7月15日（月祝）23:59
ご入会・ログインはこちら: https://tomoo-fc.jp/
＜TOMOO OFFICIAL FAN CLUB LIVE "Itʼs YOU!" vol.2＞
サンケイホールブリーゼ
主催：TOMOO FC “YOU YOU" 企画:TOMOO
制作：PONYCANYON/IRORI Records、Mueri 制作協力:inLYNK
▼チケット料金
【e+】http://eplus.jp
全席指定 6,500円（税込）
※FC会員様限定の公演です。一般発売の予定はございません。
▼チケット販売
FC 抽選販売受付サイト:TOMOO OFFICIAL FANCLUB「YOU YOU」
受付期間：7月10日（水）21:00〜7月28日（日）23:59
当落確認・入金期間：7月31日（水）10:00〜8月4日（日）21:00
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