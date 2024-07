タイからDJ ONOとMCのBIG CALO登場！epica OKINAWA「Rolling Loud Thailand」プレパーティー

SEQUENCEは、2024年7月13日(土)に行われる「epica OKINAWA」9周年パーティーで、世界最大規模のヒップホップフェスティバル「Rolling Loud Thailand」のプレパーティーを開催します。

SEQUENCEは、2024年7月13日(土)に行われる「epica OKINAWA」9周年パーティーで、世界最大規模のヒップホップフェスティバル「Rolling Loud Thailand」のプレパーティーを開催。

「epica 9th Anniversary x Rolling Loud Thailand “PRE-ROLL”」@epica OKINAWA

2024年7月13日(土)

OPEN 9:00PM-6:30AM

SP GUEST LIVE:AKLO

SP GUEST MC :BIG CALO

SP GUEST :DJ ONO / DJ LEAD / DJ DANBO / DJ C2

RESIDENT :DJ TASK / DJ 244 / DJ COHEY

2024年11月にタイ・パタヤにて開催される世界最大規模のヒップホップフェスティバル“Rolling Loud Thailand”のプレパーティー“PRE-ROLL”とエピカ9周年のコラボイベントが開催決定!タイからのゲストでDJ ONOとMCのBIG CALO、日本からラッパーAKLOとDJ LEADが参戦!

【Rolling Loud Thailand】

アメリカ発祥で、現在では世界各国で開催されているアメリカ最大規模のヒップホップフェスティバルの1つ『Rolling Loud(ローリング・ラウド)』が、2024年11月22日〜24日の3日間にわたってタイ・パタヤにて『Rolling Loud Thailand(ローリング・ラウド・タイランド)』と題して開催されます。

【JAPAN NO.1 HIP HOP NIGHT CLUB EPICA】

沖縄エピカは、高田 一司氏がグローバルな視点でプロデュースするナイトクラブです。

国内外屈指のトップクラスDJ勢のサウンドセット、ヘッドライナークラスのアーティストキャスティングに拘った制作をしています。

“ジャパン NO.1 HIP HOP ナイトクラブ エピカ”

世界的トップモデル、有名アーティスト、トップアスリート、芸能人に至るまで来場する大人気店舗。

毎週末は1,000名以上の集客を記録し入場規制にもなるほどの大人気ウィークエンドパーティー。

世界水準のサウンドとオーディエンスのエネルギーは圧倒的で、日本ではここでしか体感出来ないものがある。

1フロアで構成された国内最大のナイトクラブ/ライブスタジオ。

ガラスで仕切られたラウンジルーム、バーカウンターを併設したプライベートVIP個室(カラオケ付き)、アーティストや有名人専用のシークレットVIPルーム(カラオケ付き)を完備した、国内最大のエンターテインメントナイトクラブ。

【epica OKINAWA】

〒900-0032 沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F

◇年中無休 OPEN - CLOSED

9:00PM - 6:30AM (週末/WEEKEND)

9:00PM - 5:00AM (平日/WEEKDAY)

◯SNS Followr

女性入場無料 & 3ドリンク

(イベント時は適用外になる場合があります。)

※18歳から入場可能

■VIP予約/お問い合わせ■

TEL:098-917-0729 (21:00〜)

070-3851-9056 (13:00〜)

