『キン肉マン』原作45周年を記念したコラボレーション雑貨が、『niko and ...(ニコアンド)』から登場! さっそく商品をチェックしよう!『キン肉マン』は、1979年に『週刊少年ジャンプ』(集英社)にて連載がスタート、現在も続編が『週刊プレイボーイ』『週プレNEWS』(集英社)にて好評連載中。キン肉星から来たドジでマヌケな落ちこぼれ超人のキン肉マンが、努力、友情、勝利を重ねて、やがて超人格闘界最強の男へと成長を遂げていく物語だ。2024年7月7日からは、アニメ新シリーズ「完璧超人始祖編」が放送中だ。

そんな『キン肉マン』のユニークなアイテムが、『niko and ...』から登場! 全37アイテムが展開される。気になるコラボ雑貨は、テリーマンのブーツをイメージした「靴下」、ミート君の「アイマスク」といった、キャラクターになりきることができるアイテムや、5体のキャラクターを模した「マトリョーシカ」など、遊び心あふれるラインナップ。原作漫画の名セリフを落とし込んだ『セリフ柄』や、各キャラクターの技をモチーフにした『技柄』、表紙風にアレンジした『表紙柄』は、『niko and ...』オリジナルのピクセルアート風デザインになっているので、要チェックだ。ご紹介したコラボアイテムの一部は、2024年7月10日(水)より『niko and ...』公式WEBストア .st(ドットエスティ)にて先行予約を開始。また、本発売となる2024年8月7日(水)からは、『niko and ...』の一部店舗にて、名セリフのシーンをパネル化した「ミニパネル展」が実施される。ここでしか手に入らないスペシャルアイテムにご注目を!(C)YUDETAMAGO