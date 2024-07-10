TEAM SHACHI¡¢µ²±¤â¥Ö¥Ã¤È¤ó¤¸¤ã¤¦¡Ö¿ì¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¡×¥Æ¡¼¥Þ¤ÎMV¸ø³«
Ì¾¸Å²°È¯¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×TEAM SHACHI¤¬¡¢8·î7Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¿·EP¡ØÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë¡¢Ë°¤¤â¤È¡£¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¡¢TikTok¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¥È¥ì¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊÄ¾¶á7Æü´Ö¡Ë¤ÇTOP30°Ì°ÊÆâ¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¤Î¤ó¤¢¤ë¤¹¤¤¤±¤ó feat.ßÖÈÓ¡×¤ÎMUSIC VIDEO¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛTEAM SHACHI¤È¥·¥ã¥×¥Õ¥é¡¢½é¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¤ÎÍÍ»Ò¡ÊÁ´11Ëç¡Ë
¡Ö¤Î¤ó¤¢¤ë¤¹¤¤¤±¤ó feat.ßÖÈÓ¡×¤Ï¡¢Ãæ²Ú¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼´¤Ë¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¥ì¥È¥í¥²¡¼¥àÍ×ÁÇŽ¤³Ú¶Ê¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡ÉßÖÈÓ¥¿¥¤¥à¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥æ¡¼¥í¥Ó¡¼¥È¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡¢¥·¥ã¥Á¤é¤·¤¯¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥«¥ª¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿³Ú¶Ê¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿MV¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¿ì¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢"¤Î¤ó¤¢¤ë´Ì"¤Ç°û¤ßÌÀ¤«¤·¤Æ»¶¤é¤«¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¸ÄÀÅª¤Ç¿·¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ËÄ©Àï¡£¤Þ¤À¤Þ¤À°û¤ßÂ¤ê¤Ê¤¤4¿Í¤¬»Ä¤ê¤Î"¤Î¤ó¤¢¤ë´Ì"¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢¸Ä¡¹¤Î¡ÉÉ¬»¦µ»¡É¤¬È¯Æ°¤¹¤ë¡¢¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ÊÍÍ»Ò¤â¤«¤ï¤¤¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»£±ÆÅöÆü¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤äHIP-HOP¤Ê¤É¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÊÍÎ³Ú¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Á°Ìë¤Îµ²±¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¥«¥ª¥¹¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ëTEAM SHACHI¤ÎÆ°¤¤¬ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢³Ú¶Ê¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï"ßÖÈÓ¥¿¥¤¥à"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖßÖÈÓ¤Ï¥Ñ¥é¥Ñ¥é¡×¤«¤é¤Î¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤ÇÊ¿À®¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤¦¥æ¡¼¥í¥Ó¡¼¥È¤Ë¾è¤»¤Æ¡É»Ò¡É¥®¥ã¥ëÃ£¤È¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤òÍÙ¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊóÎÌ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤ÎºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª¤È¤Ê¤ê¤µ¤ó¡×¤ËÂ³¤¡¢´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥·¥·¥«¥Ð»á¤Ï¡ÖËÜµ¤¤Ç¤ª¤Õ¤¶¤±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¼«¤é³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤¦¥°¥ë¡¼¥×¡£¤³¤ì¤¬TEAM SHACHI¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÉáÃÊ¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°»£±Æ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î´Ø·¸ÃÍ¤ÇTEAM SHACHI¤ÎÁÇ¤Î¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã´¶¤ÎºÆ¸½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢TEAM SHACHI¤Ï¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼2024½Õ²Æ¡Á#¤«¤ï¤Á¤£Í§Ã£¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¡Á¤ò³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅÃæ¡£ËÜÆü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿7·î21Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþÅÔ¡¦¤é¤é¤Ý¡¼Ë½§ ¥·¡¼¥µ¥¤¥É¥Ç¥Ã¥¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢TikTok¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬55Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÍ§Ã£¤¬¤«¤ï¤Á¤£¡×¤Î¥¢¥¤¥É¥ëSharply ¢ô ¡ß Flutter ¢õ¤ÈTEAM SHACHI¤Î¹çÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó30Ê¬´Ö¤Î¥ß¥Ë¥é¥¤¥ÖÁ´ÊÔ¤¬»£±Æ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¤ÏTEAM SHACHI¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½é¤á¤Æ»²²Ã¤µ¤ì¤ëÊý¡Ê¥Ó¥®¥Ê¡¼Ì±¡Ë¤ÈÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡Ê¤¢¤ê¤¬¥¿¥ÕÌ±¡Ë¤Ø¤ÎÆÃÅµ¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Õ¤À¤óTEAM SHACHI¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤â½¼¼Â¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
TEAM SHACHI
¡ØÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë¡¢Ë°¤¤â¤È¡£¡Ù
È¯Çä¡§2024Ç¯8·î7Æü¡Ê¿å¡Ë
¶â³Û¡§\1500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
=¼ýÏ¿¶Ê=
1. ¤Î¤ó¤¢¤ë¤¹¤¤¤±¤ó feat.ßÖÈÓ
2. TEAM SHACHI¤Î¥½¡¼¥é¥óÀá¡ÊÆîÃæ¥½¡¼¥é¥ó¡Ë
3. ¤Þ¤Ä¤ê¤Ó¤È¡Á¥«¥¥Ä¥Ð¥¿¡Á
4. Ê¨¤¶Ê
¢¨ÉõÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¤Û¤Ü¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê¥½¥í4¼ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×1¼ï Á´5¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¼ï¡Ë
¥¹¥¿¥×¥é¥í¡¼¥«¥ê¥º¥à vol.4 ²Æº×¤ê¡Á¶ÛµÞÂç½¸¹ç¡ªÁÖ¤ä¤«¤Ê¿¿²Æ¤Î¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥ºNAGOYAÊÔ¡Á
https://teamshachi.nagoya/contents/755124
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
SHACHI SUMMER 2024 ¡Á¥µ¥Þ¡¼¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¡ª¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ç¼«Í³¤Ê¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Á
8·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ãDAY1¡ä
open 16:00 / start 17:00
¢¨±«Å··è¹Ô¡¦¹ÓÅ·Ãæ»ß
https://teamshachi.nagoya/contents/730704
SHACHI SUMMER 2024 ¡ÁÊ¨Æ¡ª¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ÊHOLA¡ª¡Á
8·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¡ãDAY2¡ä
open 15:00 / start 16:00
¢¨±«Å··è¹Ô¡¦¹ÓÅ·Ãæ»ß
https://teamshachi.nagoya/contents/730705
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛTEAM SHACHI¤È¥·¥ã¥×¥Õ¥é¡¢½é¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¤ÎÍÍ»Ò¡ÊÁ´11Ëç¡Ë
¡Ö¤Î¤ó¤¢¤ë¤¹¤¤¤±¤ó feat.ßÖÈÓ¡×¤Ï¡¢Ãæ²Ú¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼´¤Ë¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¥ì¥È¥í¥²¡¼¥àÍ×ÁÇŽ¤³Ú¶Ê¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡ÉßÖÈÓ¥¿¥¤¥à¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥æ¡¼¥í¥Ó¡¼¥È¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡¢¥·¥ã¥Á¤é¤·¤¯¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥«¥ª¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿³Ú¶Ê¡£
¡Ö¤ª¤È¤Ê¤ê¤µ¤ó¡×¤ËÂ³¤¡¢´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥·¥·¥«¥Ð»á¤Ï¡ÖËÜµ¤¤Ç¤ª¤Õ¤¶¤±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¼«¤é³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤¦¥°¥ë¡¼¥×¡£¤³¤ì¤¬TEAM SHACHI¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÉáÃÊ¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°»£±Æ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î´Ø·¸ÃÍ¤ÇTEAM SHACHI¤ÎÁÇ¤Î¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã´¶¤ÎºÆ¸½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢TEAM SHACHI¤Ï¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼2024½Õ²Æ¡Á#¤«¤ï¤Á¤£Í§Ã£¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¡Á¤ò³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅÃæ¡£ËÜÆü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿7·î21Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþÅÔ¡¦¤é¤é¤Ý¡¼Ë½§ ¥·¡¼¥µ¥¤¥É¥Ç¥Ã¥¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢TikTok¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬55Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÍ§Ã£¤¬¤«¤ï¤Á¤£¡×¤Î¥¢¥¤¥É¥ëSharply ¢ô ¡ß Flutter ¢õ¤ÈTEAM SHACHI¤Î¹çÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó30Ê¬´Ö¤Î¥ß¥Ë¥é¥¤¥ÖÁ´ÊÔ¤¬»£±Æ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¤ÏTEAM SHACHI¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½é¤á¤Æ»²²Ã¤µ¤ì¤ëÊý¡Ê¥Ó¥®¥Ê¡¼Ì±¡Ë¤ÈÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡Ê¤¢¤ê¤¬¥¿¥ÕÌ±¡Ë¤Ø¤ÎÆÃÅµ¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Õ¤À¤óTEAM SHACHI¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤â½¼¼Â¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
TEAM SHACHI
¡ØÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë¡¢Ë°¤¤â¤È¡£¡Ù
È¯Çä¡§2024Ç¯8·î7Æü¡Ê¿å¡Ë
¶â³Û¡§\1500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
=¼ýÏ¿¶Ê=
1. ¤Î¤ó¤¢¤ë¤¹¤¤¤±¤ó feat.ßÖÈÓ
2. TEAM SHACHI¤Î¥½¡¼¥é¥óÀá¡ÊÆîÃæ¥½¡¼¥é¥ó¡Ë
3. ¤Þ¤Ä¤ê¤Ó¤È¡Á¥«¥¥Ä¥Ð¥¿¡Á
4. Ê¨¤¶Ê
¢¨ÉõÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¤Û¤Ü¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê¥½¥í4¼ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×1¼ï Á´5¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¼ï¡Ë
¥¹¥¿¥×¥é¥í¡¼¥«¥ê¥º¥à vol.4 ²Æº×¤ê¡Á¶ÛµÞÂç½¸¹ç¡ªÁÖ¤ä¤«¤Ê¿¿²Æ¤Î¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥ºNAGOYAÊÔ¡Á
https://teamshachi.nagoya/contents/755124
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
SHACHI SUMMER 2024 ¡Á¥µ¥Þ¡¼¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¡ª¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ç¼«Í³¤Ê¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Á
8·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ãDAY1¡ä
open 16:00 / start 17:00
¢¨±«Å··è¹Ô¡¦¹ÓÅ·Ãæ»ß
https://teamshachi.nagoya/contents/730704
SHACHI SUMMER 2024 ¡ÁÊ¨Æ¡ª¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ÊHOLA¡ª¡Á
8·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¡ãDAY2¡ä
open 15:00 / start 16:00
¢¨±«Å··è¹Ô¡¦¹ÓÅ·Ãæ»ß
https://teamshachi.nagoya/contents/730705