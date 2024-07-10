ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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22:30

ピル英中銀チーフエコノミスト、講演



23:00

米卸売在庫（確報値）（5月）

予想 0.6% 前回 0.6%（卸売在庫・前月比・確報値)

予想 N/A 前回 0.1%（卸売売上高・前月比)



パウエルFRB議長、下院金融サービス委員会で半期に1度の金融政策報告に関する議会証言



23:30

米週間石油在庫統計



11日

0:30

マン英中銀委員、イベント講演



2:00

米10年債入札（390億ドル）



3:30

ボウマンFRB理事、グールズビー・シカゴ連銀総裁「Fed Listens」イベント開会挨拶





※予定は変更されることがあります。

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