22:30　
ピル英中銀チーフエコノミスト、講演

23:00
米卸売在庫（確報値）（5月）
予想　0.6%　前回　0.6%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想　N/A　前回　0.1%（卸売売上高・前月比)

パウエルFRB議長、下院金融サービス委員会で半期に1度の金融政策報告に関する議会証言

23:30　
米週間石油在庫統計

11日
0:30　
マン英中銀委員、イベント講演

2:00　
米10年債入札（390億ドル）

3:30　
ボウマンFRB理事、グールズビー・シカゴ連銀総裁「Fed Listens」イベント開会挨拶


※予定は変更されることがあります。