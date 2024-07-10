ＮＹ市場 この後のイベント
22:30
ピル英中銀チーフエコノミスト、講演
23:00
米卸売在庫（確報値）（5月）
予想 0.6% 前回 0.6%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 N/A 前回 0.1%（卸売売上高・前月比)
パウエルFRB議長、下院金融サービス委員会で半期に1度の金融政策報告に関する議会証言
23:30
米週間石油在庫統計
11日
0:30
マン英中銀委員、イベント講演
2:00
米10年債入札（390億ドル）
3:30
ボウマンFRB理事、グールズビー・シカゴ連銀総裁「Fed Listens」イベント開会挨拶
※予定は変更されることがあります。
ピル英中銀チーフエコノミスト、講演
23:00
米卸売在庫（確報値）（5月）
予想 0.6% 前回 0.6%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 N/A 前回 0.1%（卸売売上高・前月比)
パウエルFRB議長、下院金融サービス委員会で半期に1度の金融政策報告に関する議会証言
23:30
米週間石油在庫統計
11日
0:30
マン英中銀委員、イベント講演
2:00
米10年債入札（390億ドル）
3:30
ボウマンFRB理事、グールズビー・シカゴ連銀総裁「Fed Listens」イベント開会挨拶
※予定は変更されることがあります。