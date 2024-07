【REPORT】BOYNEXTDOOR、日本デビュー記念でサプライズプレゼントも！目標は「ファンと日本語でお話したい」

韓国の6人組ボーイグループBOYNEXTDOORが、JP 1stシングル「AND,」をリリース! 日本デビューを迎えた本日(10日)、六本木ヒルズアリーナでリリース記念ショーケースが行われた。爽やかな衣装で登場した彼らは、「Who’s there? The BOYNEXTDOOR! こんにちは、BOYNEXTDOORです」と日本語で挨拶。笑顔で日本のONEDOOR(ワンドア/BOYNEXTDOORファンの総称)に手を振った。

続くミニライブでは、韓国ですでに高い人気を博している「One and Only」「Earth, Wind & Fire 」の日本語バージョンを2曲連続で披露。特に、「One and Only」のステージでは、おなじみのドアのセットが「AND,」仕様のカラーで登場し、ステージ後にはメンバーたちも「この日のために用意しました」と意気込んだ。トークコーナーでは、メンバーそれぞれが日本デビューの感想や、今回の来日で楽しみにしていたことについて語った。日本デビューを果たした感想に加えて「日本でたくさんの方に僕たちの曲を聴いてもらいたいです」と意気込んだTAESAN。LEEHANもまた、「日本デビューに向けて日本語を頑張りました。たくさんのファンの皆さんと日本語でお話したいです」と伝えた。今回のシングルのジャケット撮影が日本で行われたことについては、リーダーのJAEHYUNが「日本の日常の中で、行き先を決めずに友達と町を歩きながらくつろぎの時間を過ごすというコンセプトだったので、日常の中で感じるときめきを表現しました」と説明した。「風情のある町並みで、景色に溶け込んで撮影することが出来ました」とし、「学生が町を歩いていて、映画のような日常の風景が素敵でした」と振り返ったのはRIWOO。SUNGHOは「青空の下で清々しく撮影するはずが、当日に雨が降ってしまいました」と裏話も明らかにし、「その雨がかえって素敵な作品にしてくれましたし、傘を持っているところも良い雰囲気になりました」と語った。最年少メンバーのWOONHAKは、日本のお気に入りグルメについて「食べ物が本当に美味しい。特に美味しかったのは牛かつ」とコメント。「今晩は何を食べますか?」という質問に対しては、メンバー全員が「プリン」と口を揃える中、LEEHANが「ONEDOORの愛」と答え会場を盛り上げた。トーク後には、日本オリジナル曲「GOOD DAY」のステージを初披露。今回のショーケースは撮影が禁止されていたが、パフォーマンスの前にはRIWOOが「BOYNEXTDOORの初めての日本オリジナル曲なので、ぜひ撮影してください」と、ファンに嬉しいサプライズを伝え、メンバーたちも「(日本のONEDOORへの)プレゼントです! 」と明るく笑った。日本のファンにメッセージを伝える場面では、WOONHAKから「家に帰るまでがショーケースです」と粋なコメントも。「気を付けて帰ってくださいね」とファンを気遣った。熱いステージとファンへの愛情あふれるトークで、日本デビューを一層盛り上げたBOYNEXTDOOR。8月には「SUMMER SONIC 2024 TOKYO」への出演も決定しているだけに、今後の活躍には期待が高まるばかりだ。(撮影:朝岡英輔)

■リリース情報

JP 1stシングル「AND,」

好評発売中



<CD収録曲>

・One and Only(Japanese Ver.)

・Earth, Wind & Fire(Japanese Ver.)

・But Sometimes(Japanese Ver.)

・日本オリジナル曲



【初回限定盤A(CD+フォトブック)】

品番:UPCH-7671

価格:1,870円(税込)

・スリーブケース

・フォトブック 36P

・ステッカーシート

・フォトカード全6種のうちランダム1種(A ver.)



【初回限定盤B(CD+デジタルコードカード)】

品番:UPCH-7672

価格:1,870円(税込)

・スリーブケース

・ブックレット 4P

・デジタルコードカード全6種のうちランダム1種

映像内容「Jacket Photo Behind The Scenes / MV Behind The Scenes」

・リリックポスター

・フォトカード全6種のうちランダム1種(B ver.)



【通常盤(CD)】

品番:UPCH-6031

価格:1,100円(税込)

・ブックレット 8P

・ユニットフォトカード全9種のうちランダム1種(C ver.)



【Weverse Shop Japan限定盤(CD+フォトブック)】

品番:PROJ-5908

価格:2,200円(税込)

・スリーブケース

・フォトブック 36P

・リリックポスター

・スタンディングフォトカード全6種のうちランダム1種

・ユニットフォトカード全9種のうちランダム1種(C ver.)

・フォトカード全6種のうちランダム1種(D ver.)



【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤(CD)】

品番:PDCJ-5118

価格:1,100円(税込)

・ブックレット 8P

・フォトカード全6種のうちランダム1種(E ver.)



【メンバーソロジャケット盤(CD)】

SUNGHO / RIWOO / JAEHYUN / TAESAN / LEEHAN / WOONHAK

品番:UPCH-7673〜7678

価格:1,100円(税込)

・ブックレット 12P

・直筆メッセージ(印刷)付きフォトカード

※封入されるメッセージ付きフォトカードはソロジャケットと同じメンバーのものになります



<CD購入特典>

・応募抽選用シリアルナンバー

全形態の初回生産分に応募抽選用シリアルナンバーが封入されております。

※賞品の内容、応募詳細は後日発表いたします。

--------------------------------------------

<販売サイト>

BOYNEXTDOOR Weverse Shop JAPAN

UNIVERSAL MUSIC STORE



