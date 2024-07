8人組グループ・Hey! Say! JUMPが10日午後9時から自身の公式 YouTubeチャンネルでLIVE Blu-ray&DVD『Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2023-2024 PULL UP!』(8月21日発売)からDocumentary of LIVE TOUR PULL UP! [Official Digest]を公開する。今回のダイジェストでは、笑顔の絶えないステージ裏の様子から、ファンやコンサートに対する想いを語る真剣な表情まで、見応えたっぷりの映像でメンバーのさまざまな姿を届ける。メンバーのギャップも満載な約2分間の映像となっている。

通常盤のみに収録される「Documentary of LIVE TOUR PULL UP!」本編は120分超えの長尺。メンバーも「ボリュームたっぷりだけど楽しくてあっという間に見ちゃった!」という充実のメイキング映像に仕上がった。振り入れやフィッティングの様子から、リハーサル含むツアーの全てを余すところなく届ける。メンバーが当番制で撮影した楽屋カメラ。地方ならではのケータリングタイム、メンバーによるクッキング講座など、メンバー目線の裏側を楽しむことができる。またツアー中に企画された“山田涼介写真集・メンバー7名限定のお渡し会&チェキ会”七者七様のお渡し会を収録。今回のコンサートに対する意気込み、ファンへの想いを語るメンバーの真剣な一面や、ツアーファイナルの様子も収録される。