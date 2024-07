日向坂46が24日(水)に発売する 「『齊藤京子卒業コンサート&5周年記念MEMORIAL LIVE 〜5回目のひな誕祭〜』in 横浜スタジアム」LIVE Blu-ray&DVDのジャケットアートワークが公開された。【写真】熱気伝わる、齊藤京子卒業コンサート&ひな誕祭ジャケットアートワーク【6点】4月5日(金)に行われた「齊藤京子卒業コンサート」と、4月6日(土)から7日(日)に行われた「ひな誕祭」。

3日間の公演と舞台裏に密着した特典映像「Behind the scenes of 齊藤京子卒業コンサート&5回目のひな誕祭 in Yokohama Stadium』」を収録した完全生産限定盤と、「齊藤京子卒業コンサート」と「ひな誕祭」の2日間をまとめた「5周年記念MEMORIAL LIVE 5回目のひな誕祭 -DAY1 & DAY2-」がそれぞれBlu-ray・DVDで発売される。ジャケットには齊藤京子の卒業ドレス姿や、齊藤を含むメンバーのパフォーマンスショットが採用され、ライブの熱気がそのまま伝わるアートワークに仕上がっている。