クリープハイプ、Ado、Vaundy、村上隆&JP THE WAVYのユニット・MNNK Bro.、jo0ji、離婚伝説の新曲を深掘り！『New Music Wednesday [Podcast Edition]』

クリープハイプ「あと5秒」

クリープハイプの新曲「あと5秒」がリリースになり『New Music Wednesday』のカバーを飾りました。今作は「5秒でスキップされてしまう広告」と、その後に待つ「本編の映像」「CM」「MV」を「本命になれない自分」と「本命の誰か」になぞらえた歌詞で描かれる楽曲です。クリープハイプは今年が現メンバー結成15周年イヤーとなり、8月28日(水)にはトリビュートアルバムのリリースも決定しています。

アルバムにはback number、indigo la End、10-FEET、ヨルシカ、ano、東京スカパラダイスオーケストラ、My Hair is Bad、ウルフルズ、UNISON SQUARE GARDEN、WurtS、SEKAI NO OWARIが参加する事が発表されています今年は初出演となる『FUJI ROCK FESTIVAL』をはじめ、過去最多の夏フェスへの出演も決定しています。

Ado「0」

Adoのニューアルバム『残夢』がリリースになりました。2月からアジア\(タイ、台湾、香港、マレーシア、韓国、インドネシア)、ヨーロッパ(ベルギー、フランス、イギリス、ドイツ)、アメリカ(ニューヨーク、シカゴ、ロサンゼルス、オースティン)を回る初の世界ツアーと、女性ソロ・アーティスト初となる国立競技場での単独ライブを行ったAdo。これまでに『狂言』『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』『Adoの歌ってみたアルバム』などのアルバムをリリースしていますが、オリジナルアルバムとしては2022年にリリースした『狂言』以来のセカンドアルバムとなります。(7月5日にリリースされた先行シングルの「ルル」は、海外ではヨーロッパのリスナーがいち早く反応しています。Adoの海外リスナーはアジア圏/US/ヨーロッパリスナーがTop10を占めていますが、「ルル」の海外Top5国はUS、ドイツ、フランス、UK、ポーランド。J-Popの新譜リリースだと海外はアジア圏が強いので、結構珍しい傾向ですね)

アルバムには昨年初出場した紅白歌合戦でも披露した大ヒット曲「唱」、なとりが楽曲提供した「MIRROR」、Vaundyが楽曲提供した「いばら」、B’zが楽曲提供した「DIGNITY」、椎名林檎が楽曲提供し「行方知れず」アニメ『SPY×FAMILY』Season 2オープニング主題歌「クラクラ」など全16曲が収録されています。『New Music Wednesday』にはアルバムのラストに収録されている「0」がリストインしました。Adoは7月14日(日)から自身最大規模の全国アリーナツアー「モナ・リザの横顔」を全9都市、18公演で開催する予定です。また2024年9月から開催されるユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハロウィーン・ホラー・ナイト』と昨年に続いて、再びコラボレーションが決定しています。

Vaundy「ホムンクルス」

Vaundyの新曲「ホムンクルス」がリリースになりました。今作は8月2日(金)に公開される映画『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』の主題歌です。Vaundy自身が原作の大ファンで、原作をかなり読み込んで制作されています。ジャケットには本映画のキャラクターデザイン / メイン作画監督・林祐己が描き下ろした主人公・デクのイラストが使用されています。7月5日にリリースになり『New Music Friday Japan』にリストイン、リリース後Spotify Japan急上昇チャート2位、Spotify Japanチャートにもいきなりランクインするなどよく聴かれ『New Music Wednesday』にリストインしています。

(先日、NewJeansが6月26日・27日に東京ドームでファンミーティングを開催。そこでMINJIがVaundy「踊り子」をカバー。その影響で「踊り子」がむちゃくちゃ聴かれてます。韓国がバイラルチャート3位と特に顕著で、アジア圏にも波及し始めています。ちなみにこの公演ではHYEINが竹内まりや「プラスティック・ラブ」、HANNIが松田聖子「青い珊瑚礁」をそれぞれカバー。竹内まりや「プラスティック・ラブ」は既にだいぶ海外からも聴かれていますが......今回この影響で松田聖子さんがすごいことになってます。現在韓国のバイラルチャート1位は松田聖子。ちなみにプレイリスト『Viral Hits South Korea』では松田聖子さんが当時のお写真でカバーを飾っており、Vaundyも上位にフィーチャー中)

MNNK Bro.(Takashi Murakami & JP THE WAVY)「Mononoke Kyoto」

MNNK Bro.の「Mononoke Kyoto」がリリースになりました。MNNK Bro.は世界的に活躍する現代美術家・村上隆とJP THE WAVYのユニットです。村上隆が国内の美術館では8年ぶりに開催し、3ヶ月で来場者25万人を突破し話題を集める個展『村上隆 もののけ 京都』(京都市京セラ美術館)、この個展のテーマソングをJP THE WAVYが担当した事でコラボレーションが実現しました。村上隆とJP THE WAVYのキャラクターがデザインされたアートワークも村上隆本人が手がけており、リリース日に公開されるMVはSpikey Johnが監督を務め、京都の京セラ美術館、祇園甲部歌舞練場や化野念仏寺で撮影された貴重な作品となっています。

離婚伝説「​本日のおすすめ」

離婚伝説の新曲「本日のおすすめ」がリリースになりました。離婚伝説はjo0jiと同じくSpotifyが2024年に躍進を期待する次世代アーティスト『RADAR: Early Noise 2024』にも選出されたアーティストです。今作はTVアニメ『ラーメン赤猫』エンディングテーマで、レコーディングには ドラムに伊吹文裕(LAGHEADS)、ベースに千ヶ崎学、キーボードに千葉大樹(Kroi)が参加しています。(離婚伝説の曲の今までの曲の中でも非常にポップ!)アニメ『ラーメン赤猫』は『少年ジャンプ+』で連載中の同名漫画のアニメ化作品、オープニングテーマは水曜日のカンパネラの「赤猫」が起用されています。Spotifyではプレイリスト『RADAR: Early Noise』のカバーも飾っています。

jo0ji「駄叉」

jo0jiの新曲「駄叉」がリリースになりました。jo0jiはSpotifyが2024年に躍進を期待する次世代アーティスト『RADAR: Early Noise 2024』にも選出されたアーティストです。この「駄叉」は地元の女友達の実話をもとに描いたラブソング。2年前にデモ版がYouTubeにアップされていた楽曲で、ライブでは既に演奏されています。Spotifyでは日本のシンガーソングライターの楽曲を特集するプレイリスト『ブルーにこんがらがって』のカバーも飾っています。

文=竹内琢也、Y.SHOGO

