横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズでは、アフタヌーンティーや本格フレンチなど夏の限定プランなどの「2024年夏メニュー」を提供中。

梅雨の雨でも濡れない、駅直結のラグジュアリーホテルで、快適な初夏のひとときを過ごせるメニューがそろっています☆

今回は、シーウインドで提供されているスイーツオーダービュッフェ「Sweets Parade 〜ピーチ&マンゴー〜」を紹介します。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ/シーウインド「Sweets Parade 〜ピーチ&マンゴー〜」

料金:6,800円(税・サ込)

期間:2024年7月3日(水)〜8月29日(木)

開催日:水・木曜開催

横浜駅西口地下直結で、ショッピングや観光の拠点に便利なホテル「横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ」

にぎやかな街中にありながらも、館内はラグジュアリーホテルらしく、落ち着いた雰囲気が漂うホテルです。

そんな横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズにある、ラウンジ「シーウインド」では、旬のトロピカルフルーツを涼し気なグラスデザートで楽しめるスイーツブッフェ「Sweets Parade 〜ピーチ&マンゴー〜」を開催中です。

マンゴー尽くしの「クープマンゴー」や、サクサクのパイ生地で包まれた「マンゴーパイ」など、12種のスイーツと贅沢なパフェを好きなだけ楽しめます!

スペシャルスイーツ

スペシャルスイーツは月替わりで提供。

7月はピーチパフェ、8月はマンゴーパフェが提供されます。

ザクザクのチョコレートクランチに、エスプーマを使用し泡のようなふわふわ食感に仕上げたアールグレイシャンティ。

その上に、桃のコンポート、白桃シャーベットがトッピングされています。

食べ進めると現れるピーチフレーズソースがアクセントです☆

スイーツ 12種

ピーチとマンゴーを使ったスイーツは全12種類。

スイーツ12種類のプレート

スイーツ12種類全部が一度に楽しめるプレート。

フロマージュブラン

フロマージュブランは、イタリアンメレンゲを使用したふわっと軽い食感のフロマージュブランムースに桃のコンポートを合わせたグラスデザート。

桃のクープ

桃のクープは、白桃ピューレやホワイトチョコレートを使用したクリームに砂糖掛けをしたアーモンドスライスを乗せ、白桃シャーベットで仕上げています。

桃のショートケーキ

桃のショートケーキは、桃のコンポートをたっぷり使用したショートケーキ。

桃のムース

桃のムースは、オレンジのジュレに桃のムースがはいったグラスデザート。

いちごを漬け込んで風味を移したぷるぷる食感のソースでいただきます。

桃のタルト

桃のタルトは、サクサクのタルトにカスタードと生クリームを合わせたクレームレジュールをたっぷり絞り、桃のコンポートをふんだんに乗せたケーキ。

大ぶりな桃がトッピングされたジューシーな甘みをしっかり味わえるタルトです。

マンゴーショートケーキ

マンゴーショートケーキは、濃厚な生クリームとふわふわに焼き上げたジェノワーズ、旬のマンゴーをふんだんに使用したショートケーキです。

ミルクレープロールケーキ

ミルクレープロールケーキは、ミルクレープをロール状にし、クレームシャンテイとマンゴーで仕上げたケーキ。

クープマンゴー

クープマンゴー、マンゴーピューレやホワイトチョコレートを使用したクリームに、マンゴーソルベを詰めたホワイトチョコレートを飾り凍らせたグラスデザート。

温かいマンゴーソースをかけていただきます☆

マンゴーパイ

マンゴーパイは、サクサクに焼き上げたパイにクレームレジェールを絞り、たっぷりのマンゴーをトッピングしています。

バニラマンゴー

バニラマンゴーは、バニラをたっぷりと使用したバニラムース。

中に、マンゴーのコンポートが入っています。

ムースマンゴー

ムースマンゴーは、マンゴーピューレを使用した軽い食感のムースにライチの香る紅茶ジュレを合わせたグラスデザート。

ブリュレシュークリーム

ブリュレシュークリームは、バナナ・マンゴー・エキゾチッククリームを詰め、表面を炙ったプチシュークリーム。

ブリュレの香ばしさをクリームが相性抜群☆

ライトミール

Sweets Paradeでは、スイーツ以外にも軽食メニューがいただけます。

季節のフルーツの盛合せ

季節の美味しいフルーツの盛合わせ。

フレッシュフルーツをそのまま楽しめます☆

夏野菜のシーザーサラダ

色鮮やかなたっぷりお野菜のサラダ。

人気のシーザードレッシングでいただきます。

オープンサンド

オープンサンドは、ディップ3種(アボカドマヨ・ツナマヨ・卵マヨ)とホテルメイドのパンと野菜などを組み合わせていただくメニュー。

ヴィシソワーズ

ヴィシソワーズは、暑い夏にぴったりな冷製じゃがいものスープ。

スイーツの合間のお口直しにもおすすめです。

コーンスープ

スイーツの合間にいただくとより美味しい体が温まるホットスープ。

チキンレッドカレー

暑い夏にぴったりな本格的なエスニックカレー。

スープのようにいただくのはもちろん、ジャスミンライスをお好みでつけてがっつりといただくのもおすすめです☆

オニオンブレッド

オニオンとチーズを使ったホテルメイドの小さめのパン。

ピーチデニッシュ

旬のピーチをホテルメイドのデニッシュで仕上げたピーチデニッシュもいただけます。

お飲み物

・スパークリングワイン

・ワイン(赤・白)

・コーヒー(Hot/Ice)

・紅茶(Hot/Ice)

・オレンジジュース

・デトックスウォーター

スイーツに合わせて、ワインやソフトドリンクもフリーフローでいただけます。

季節のフルーツであるピーチとマンゴーを堪能できるスイーツオーダービュッフェ。

水、木曜日限定での開催です。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ/シーウインド「Sweets Parade 〜ピーチ&マンゴー〜」の紹介でした。

※仕入れの状況により、一部料理内容や期間の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

