¡ÚÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¡Û¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤È¥¤¥ó¥É¥¢¥´¥ë¥Õ¤òÊ»Àß¤·¤¿¡ÖFiT24Ä®ÅÄÃéÀ¸Å¹¡×¥ª¡¼¥×¥ó¡ª
²÷Å¬¤«¤Ä½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤ò¼Â¸½
²÷³è¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ï¡¢7·î4Æü(ÌÚ)¡¢¥¤¥ó¥É¥¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤òÊ»Àß¤¹¤ë¥¸¥àÆÃ²½·¿¥»¥ë¥Õ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¡ÖFiT24Ä®ÅÄÃéÀ¸Å¹¡×¤ò¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¡£¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤È¥¤¥ó¥É¥¢¥´¥ë¥Õ¤òÊ»Àß¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç18Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤Î½é¿´¼Ô¸þ¤±¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÏÌÚÌÜÄ´¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÌÀ¤ë¤¯ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¡¢¾åµé¼Ô¸þ¤±¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï½¾Íè¤ÎFiT24¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¥À¡¼¥¯·Ï¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥é¡¼¤òÃæ¿´¤È¤·½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤â²÷Å¬¤«¤Ä½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
¥Õ¥ê¡¼¥¦¥§¥¤¥È¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï°ìÎ®¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹¡×¤ÎºÇ¿·¥Þ¥·¥ó¤ò³Æ¼ï´°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥·¥ó¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á½é¿´¼Ô¤¬µ¿Ìä¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÁêÃÌ²ÄÇ½¡£¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡×¤Ø¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï»öÁ°¤ÎÍ½Ìó¤¬É¬Í×¤À¡£
¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°°Ê³°¤ÎÀßÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Â¿µ¡Ç½¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸µ¡¡Ö¤¢¤ó¤Þ²¦¸¡×¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Á°¸å¤Î»ÈÍÑ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¸ú²Ì¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ëµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤»þ¤Ç¤âÆü¡¹¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤¹ÍÑÅÓ¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¹¥¤¤Ê»þ¤Ë¹¥¤¤ÊÉô°Ì¤ò¥±¥¢¤Ç¤¤ë¡Ö½÷ÀÀìÍÑ¥»¥ë¥Õ¥¨¥¹¥Æ¥Þ¥·¥ó¡×¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢FiT24¤ÏÁ´¹ñ¤Ë118Å¹ÊÞ¤ò½ÐÅ¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖFiT24Ä®ÅÄÃéÀ¸Å¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÃó¼Ö¾ì¤¬´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÁê¸ßÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢½ÐÄ¥Àè¤Ê¤É¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£¹âÀÇ½¥¹¥¤¥ó¥°¿ÇÃÇµ¡¤ò´°È÷
¥¤¥ó¥É¥¢¥´¥ë¥Õ¤Ç¤Ï¡¢Á´ÂÇÀÊ¤Ë¡Ö¥Ç¥£¥Æ¥¯¥È¼Ò¡×À½¤Î¹âÀÇ½¥¹¥¤¥ó¥°¿ÇÃÇµ¡¤ò´°È÷¡£¥¹¥¤¥ó¥°¿ÇÃÇµ¡¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Í£°ì¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò±ÇÁü¤È¤·¤ÆÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¥Ç¥£¥Æ¥¯¥È¼ÒÀ½¤Î¹âÀÇ½¥¹¥¤¥ó¥°¿ÇÃÇµ¡¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡Ö¼«¸ÊÎ®¡×¤ÎÊÊ¤ò½¤Àµ¤·¡¢´ðËÜ¤ÎÈþ¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ç¾åÃ£¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð·î³ÛÎÁ¶â7,678±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¥¢¥´¥ë¥Õ¤Î·î³ÛÎÁ¶â¤Ë+3,300±ß(ÀÇ¹þ)¤Ç¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤É¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¤â²ó¿ôÌµÀ©¸Â¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£ÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï»öÁ°¤ËÂÇÀÊÍ½Ìó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
FiT24¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ø¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡¢RECOVERY ¡õ BODYMAKE GYM¡£¡È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Ç²ñ°÷ÍÍ¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤»Ñ(¥«¥é¥À)¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤Þ¤Ç¤´°ÆÆâ¤¹¤ë¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ËèÆü24 »þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¡È²÷Å¬¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°´Ä¶¡É¤È¡È½¼¼Â¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖFiT24Ä®ÅÄÃéÀ¸Å¹¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½»¤Þ¤¤¤ä¿¦¾ì¤Î¶á¤¯¤ÎFiT24¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢£FiT24Ä®ÅÄÃéÀ¸Å¹
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»ÔÃéÀ¸1-14¡Ý1
Å¹ÊÞ¾ÜºÙ¡§https://www.fit24.jp/shop/machidatadao.html
(¥½¥ë¥È¥Ô¡¼¥Á)