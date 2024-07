ファッションブランド「 beautiful people(ビューティフルピープル) 」で大人気のライダースバッグシリーズに、新色の『シルバー』が登場。7月24日(水)の直営店での発売に先がけて、オンラインストアにて先行予約を受付中です。「beautiful people」ライダースバッグシリーズに新色が登場「beautiful people」のアイコンである“ライダースジャケット”から派生する、ライダースバッグシリーズ。ライダースジャケットのディテールをギュッと凝縮したような、かっこよく洗練されたデザインが魅力です。

そんな人気シリーズに、このたび新色の『シルバー』がお目見え。収納力を兼ね備えたミニトート、ワンショルダーでモード感のあるフラップショルダー、お財布仕様で便利なフラップパースのバッグ3型に加え、小ぶりなプチウォレットとキーケースの、計5型が登場しますよ。ヴィンテージ感ただようシルバーカラーに注目1970年代に登場した、ヴィンテージのシルバーライダースジャケットからインスピレーションを受けたという、ライダースバッグシリーズの『シルバー』カラー。ヴィンテージのレザーアイテムのような鈍さのある光沢に仕上げるため、通常のシルバーの箔プリントとは異なる、ツヤとマットの中間に位置する箔を使用しているのがポイントです。ライダースディテールのマスキュリンな“ビターの要素”に、シルバーという艶やかな“甘い要素”を加え、「beautiful people」のFall 2024 Collectionのテーマである“bitter than sweet”を表現しているのだとか。コーデに取り入れるだけでグッと華やかさが増すうえに、どんな色にも合わせやすいから、季節を問わずに大活躍しそうですね。あえてアンバランスなデザインが存在感たっぷりライダースバッグシリーズは、ライダースジャケットのディテールを、忠実に生かしたデザインに注目を。裾ベルトとフラップポケットのディテールは、ライダースジャケットのベルトの太さや、バックルとフラップポケットの大きさを変えることなく、バッグに使用しているといいます。大きさや付属をそのまま活かすことで、あえてバッグ本体に対して少しアンバランスな、どこか違和感のあるように仕上げているそう。既成概念や先入観にとらわれないアイテムをつくる、「beautiful people」ならではの唯一無二のデザインが魅力的ですよね。実用性も充分な4種類のバッグミニサイズのドロストバッグ「riders mini drawstring bag」(税込6万500円)は、ハードなイメージを柔らかくする、コロンとしたシルエットが特徴。細身のショルダーでフェミニンなムードがプラスされ、アクセサリー感覚で持ちたくなるアイテムに仕上がっています。「riders kids tote bag」(税込7万2600円)は、底の形状が、ライダースジャケットの腰部分のラインになったデザイン。内と外に計6つのたくさんのポケットが付いているから、使いやすさもバッチリです◎かぶせタイプのワンショルダーバッグ「riders flap shoulder bag」(税込7万1500円)も要チェック。幅広のショルダー紐がモードな雰囲気を放ち、シンプルなコーデを一気におしゃれにアップデートしてくれるはずですよ。「riders flap shoulder bag」をより小さくした「riders flap shoulder purse」(税込5万2800円)は、中が財布仕様になっているのが特徴。背胴ポケットはスマートフォンがぴったり収まるサイズ感になっていて、これ1つで最低限の荷物をコンパクトに収納できる、便利なアイテムです。オンラインストアにて先行予約を受付中だよ『シルバー』のライダースバッグシリーズには、このほかにもプチウォレットとキーケースがラインナップしています。どのアイテムもツヤがありながらも、マットな重さもある特徴的な生地の表情が、とっても素敵…。ぜひ取り入れるだけでおしゃれ上級者見えする、シルバーカラーのアイテムをゲットしてみてはいかがでしょう。Fall/Winter 2024 Collection new style and color bags 特設ページhttps://beautiful-people.jp/