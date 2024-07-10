¡Ú³ÚÅ·¡Ûº£¹¾´ÆÆÄ¡¡£´²ó£±£´¼ºÅÀ¤Î»´·à¤ËÄÀÌÛ¡Ä¡¡º£µ¨ºÇ°¤Ï£²£±¼ºÅÀ
¡¡³ÚÅ·¤¬¤Þ¤¿¤â¤äÂçÎÌ¼ºÅÀ¤À¡££±£°Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¤¿£³Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡¦¾¾°æÍ§ÈôÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬½é²ó¤Ë°ì»à¤â¼è¤ì¤º¡¢ÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤òÍá¤Ó£¸°ÂÂÇ£¸¼ºÅÀ¤Ç£Ë£Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Î¹¶·â¤ÇÊ»»¦Êø¤ì¤Î´Ö¤Ë£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¥ê¡¼¥É¤Ï¾Ã¤¨µî¤Ã¤¿¡££³ÈÖ¤ÎÆ£¸¶¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿°Ê³°¤ÎÂÇ¼Ô£¸¿Í¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤·¡¢ËÉÀï°ìÊý¤Î¤Þ¤Þ¹ßÈÄ¡££²ÈÖ¼ê¤ÇµÞ¤¤ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ºù°æ¤¬Ìµ»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤«¤é»°¼ÔËÞÂà¤ÇÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö£¸¡×¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡°Ì´¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££´²ó¤Ë¤â¥Ý¥é¥ó¥³¡¢³ÑÃæ¤ÎÏ¢ÂÇ¤È»Íµå¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢ÅÄÂ¼¤¬Áö¼Ô°ìÁÝ¤Î£³ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç£±¡½£±£±¡£¤µ¤é¤Ë°ì»àÆóÎÝ¤«¤é£³ÈÖ¼ê¤ÎÄÅÎ±ºê¤Ë¸òÂå¤·¤¿¤¬¡¢µ¾Èô¤È¥½¥È¤Î£²ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òµö¤·¡¢¤³¤Î²ó¤â·×£¶¼ºÅÀ¤Ç¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ï£±£³ÅÀ¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥¿¥¯¥È¤ò¿¶¤ë¤¦º£¹¾ÉÒ¹¸´ÆÆÄ¡Ê£´£°¡Ë¤â¸ý¤ò¿¿°ìÊ¸»ú¤Ë·ë¤Ö¤Ð¤«¤ê¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£µ·î£²£±Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ç¤â¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿¥Ý¥ó¥»¤¬£³²ó£±£²¼ºÅÀ¤ÈÂç±ê¾å¤·¡¢£°¡½£²£±¤ÇÎò»ËÅªÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤ÎµÏ¿¤À¤¬¡¢¤¢¤Î°Ì´¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£