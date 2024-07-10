Little Glee Monster、ニューシングル「ORIGAMI」ジャケット写真公開
■シングルの表題曲「ORIGAMI」は、TVアニメ『天穂のサクナヒメ』EDテーマ
Little Glee Monsterが、TVアニメ『天穂のサクナヒメ』エンディングテーマ「ORIGAMI」を表題曲とするニューシングル「ORIGAMI」（8月7日リリース）のジャケット写真を公開した。
CDには全形態共通で「DIVA」と「ORIGAMI -TV Size-」を収録。加えて、初回生産限定盤と通常盤には「Fragile」、期間生産限定盤には「ORIGAMI -Lead Off ver.-」が収録される。
また、初回生産限定盤には『Little Glee Monster Live Tour 2024 “UNLOCK!”』のBlu-rayが付属。期間生産限定盤にはTVアニメ『天穂のサクナヒメ』ノンクレジットエンディングムービーが収録されたBlu-rayが付いてくる。
リリース情報
2024.07.07 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ORIGAMI」
2024.08.07 ON SALE
SINGLE「ORIGAMI」
TVアニメ『天穂のサクナヒメ』番組サイト
https://sakuna-anime.com
Little Glee Monster OFFICIAL SITE
https://www.littlegleemonster.com/