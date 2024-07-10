【計画運休】大雨が見込まれるため あす（11日）JR姫新線・芸備線の一部列車の運転取り止め【10日午後7時半現在】
JR西日本は、あす（11日）に大雨が見込まれるため、以下の列車は運転を取り止めると発表しました。
【写真を見る】【計画運休】大雨が見込まれるため あす（11日）JR姫新線・芸備線の一部列車の運転取り止め【10日午後7時半現在】
□姫新線
【津山⇒新見方面】
・中国勝山駅 ５時４４分発 普通新見行き 中国勝山駅～新見駅間
・津山駅 ５時４０分発 快速中国勝山行き 津山駅～中国勝山駅間
・津山駅 ６時１１分発 普通新見行き 津山駅～新見駅間
・津山駅 ７時１１分発 普通中国勝山行き 津山駅～中国勝山駅間
・津山駅 １０時００分発 普通新見行き 津山駅～新見駅間
・新見駅 ４時４９分発 快速中国勝山行き 新見駅～中国勝山駅間
・中国勝山駅 ５時５６分発 普通津山行き 中国勝山駅～津山駅間
・中国勝山駅 ６時５０分発 普通津山行き 中国勝山駅～津山駅間
・新見駅 ７時１８分発 普通津山行き 新見駅～津山駅間
・中国勝山駅 ８時５３分発 普通津山行き 中国勝山駅～津山駅間
・新見駅 ９時４６分発 普通津山行き 新見駅～津山駅間
□芸備線
【新見⇒東城・備後落合方面】
・新見駅５時１６分発 快速 備後落合行き
・新見駅７時０３分発 普通 東城行き
【備後落合・東城⇒新見方面】
・東城駅５時２２分発 普通 新見行き
・備後落合駅６時４１分発 普通 新見行き
・東城駅９時００分発 普通 新見行き