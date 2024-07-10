RSK

写真拡大

JR西日本は、あす（11日）に大雨が見込まれるため、以下の列車は運転を取り止めると発表しました。

【写真を見る】【計画運休】大雨が見込まれるため　あす（11日）JR姫新線・芸備線の一部列車の運転取り止め【10日午後7時半現在】

□姫新線
【津山⇒新見方面】
・中国勝山駅　５時４４分発　普通新見行き　中国勝山駅～新見駅間
・津山駅　５時４０分発　快速中国勝山行き　津山駅～中国勝山駅間
・津山駅　６時１１分発　普通新見行き　津山駅～新見駅間
・津山駅　７時１１分発　普通中国勝山行き　津山駅～中国勝山駅間
・津山駅　１０時００分発　普通新見行き　津山駅～新見駅間

【新見⇒津山方面】
・新見駅　４時４９分発　快速中国勝山行き　新見駅～中国勝山駅間
・中国勝山駅　５時５６分発　普通津山行き　中国勝山駅～津山駅間
・中国勝山駅　６時５０分発　普通津山行き　中国勝山駅～津山駅間
・新見駅　７時１８分発　普通津山行き　新見駅～津山駅間
・中国勝山駅　８時５３分発　普通津山行き　中国勝山駅～津山駅間
・新見駅　９時４６分発　普通津山行き　新見駅～津山駅間

□芸備線
【新見⇒東城・備後落合方面】
・新見駅５時１６分発　快速　備後落合行き
・新見駅７時０３分発　普通　東城行き

【備後落合・東城⇒新見方面】
・東城駅５時２２分発　普通　新見行き
・備後落合駅６時４１分発　普通　新見行き
・東城駅９時００分発　普通　新見行き