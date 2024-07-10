[7.10 天皇杯3回戦](三協F柏)

※19:00開始

主審:荒木友輔

副審:梅田智起、唐紙学志

<出場メンバー>

[柏レイソル]

先発

GK 21 佐々木雅士

DF 4 古賀太陽

DF 16 片山瑛一

DF 22 野田裕喜

DF 24 川口尚紀

MF 27 熊坂光希

MF 28 戸嶋祥郎

MF 48 熊澤和希

FW 15 木下康介

FW 25 鵜木郁哉

FW 45 山本桜大

控え

GK 1 猿田遥己

DF 3 ジエゴ

DF 32 関根大輝

MF 10 マテウス・サヴィオ

MF 5 高嶺朋樹

MF 6 山田雄士

FW 19 細谷真大

監督

井原正巳

[筑波大]

先発

GK 1 佐藤瑠星

DF 4 福井啓太

DF 18 池谷銀姿郎

DF 26 安藤寿岐

DF 28 諏訪間幸成

MF 10 角昂志郎

MF 14 田村蒼生

MF 16 加藤玄

MF 17 徳永涼

FW 9 内野航太郎

FW 11 半代将都

控え

GK 21 入江倫平

DF 29 小川遼也

DF 5 鈴木遼

MF 20 廣井蘭人

MF 6 高山優

MF 8 竹内崇人

FW 22 小林俊瑛

監督

小井土正亮