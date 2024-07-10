柏vs筑波大 スタメン発表
[7.10 天皇杯3回戦](三協F柏)
※19:00開始
主審:荒木友輔
副審:梅田智起、唐紙学志
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 21 佐々木雅士
DF 4 古賀太陽
DF 16 片山瑛一
DF 22 野田裕喜
DF 24 川口尚紀
MF 27 熊坂光希
MF 28 戸嶋祥郎
MF 48 熊澤和希
FW 15 木下康介
FW 25 鵜木郁哉
FW 45 山本桜大
控え
GK 1 猿田遥己
DF 3 ジエゴ
DF 32 関根大輝
MF 10 マテウス・サヴィオ
MF 5 高嶺朋樹
MF 6 山田雄士
FW 19 細谷真大
監督
井原正巳
[筑波大]
先発
GK 1 佐藤瑠星
DF 4 福井啓太
DF 18 池谷銀姿郎
DF 26 安藤寿岐
DF 28 諏訪間幸成
MF 10 角昂志郎
MF 14 田村蒼生
MF 16 加藤玄
MF 17 徳永涼
FW 9 内野航太郎
FW 11 半代将都
控え
GK 21 入江倫平
DF 29 小川遼也
DF 5 鈴木遼
MF 20 廣井蘭人
MF 6 高山優
MF 8 竹内崇人
FW 22 小林俊瑛
監督
小井土正亮
※19:00開始
主審:荒木友輔
副審:梅田智起、唐紙学志
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 21 佐々木雅士
DF 4 古賀太陽
DF 16 片山瑛一
DF 22 野田裕喜
DF 24 川口尚紀
MF 27 熊坂光希
MF 28 戸嶋祥郎
MF 48 熊澤和希
FW 15 木下康介
FW 25 鵜木郁哉
FW 45 山本桜大
控え
GK 1 猿田遥己
DF 3 ジエゴ
DF 32 関根大輝
MF 10 マテウス・サヴィオ
MF 6 山田雄士
FW 19 細谷真大
監督
井原正巳
[筑波大]
先発
GK 1 佐藤瑠星
DF 4 福井啓太
DF 18 池谷銀姿郎
DF 26 安藤寿岐
DF 28 諏訪間幸成
MF 10 角昂志郎
MF 14 田村蒼生
MF 16 加藤玄
MF 17 徳永涼
FW 9 内野航太郎
FW 11 半代将都
控え
GK 21 入江倫平
DF 29 小川遼也
DF 5 鈴木遼
MF 20 廣井蘭人
MF 6 高山優
MF 8 竹内崇人
FW 22 小林俊瑛
監督
小井土正亮