[7.10 天皇杯3回戦](フクアリ)

※19:00開始

主審:上田益也

副審:五十嵐泰之、塚田健太

<出場メンバー>

[FC東京]

先発

GK 13 波多野豪

DF 2 中村帆高

DF 3 森重真人

DF 5 長友佑都

DF 30 岡哲平

MF 7 松木玖生

MF 10 東慶悟

MF 40 原川力

FW 22 遠藤渓太

FW 70 ジャジャ・シルバ

FW 71 荒木遼太郎

控え

GK 41 野澤大志ブランドン

DF 4 木本恭生

DF 43 徳元悠平

MF 37 小泉慶

FW 28 野澤零温

FW 33 俵積田晃太

FW 39 仲川輝人

監督

ピーター・クラモフスキー

[ジェフユナイテッド千葉]

先発

GK 23 鈴木椋大

DF 2 高橋壱晟

DF 36 松田陸

DF 40 メンデス

DF 67 日高大

MF 5 小林祐介

MF 8 風間宏矢

MF 16 横山暁之

FW 17 林誠道

FW 29 佐久間太一

FW 77 ドゥドゥ

控え

GK 21 高木和徹

DF 22 佐々木翔悟

MF 4 田口泰士

MF 7 田中和樹

FW 10 小森飛絢

FW 20 高木俊幸

FW 9 呉屋大翔

監督

小林慶行