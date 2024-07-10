FC東京vs千葉 スタメン発表
[7.10 天皇杯3回戦](フクアリ)
※19:00開始
主審:上田益也
副審:五十嵐泰之、塚田健太
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 13 波多野豪
DF 2 中村帆高
DF 3 森重真人
DF 5 長友佑都
DF 30 岡哲平
MF 7 松木玖生
MF 10 東慶悟
MF 40 原川力
FW 22 遠藤渓太
FW 70 ジャジャ・シルバ
FW 71 荒木遼太郎
控え
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 4 木本恭生
DF 43 徳元悠平
MF 37 小泉慶
FW 28 野澤零温
FW 33 俵積田晃太
FW 39 仲川輝人
監督
ピーター・クラモフスキー
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 23 鈴木椋大
DF 2 高橋壱晟
DF 36 松田陸
DF 40 メンデス
DF 67 日高大
MF 5 小林祐介
MF 8 風間宏矢
MF 16 横山暁之
FW 17 林誠道
FW 29 佐久間太一
FW 77 ドゥドゥ
控え
GK 21 高木和徹
DF 22 佐々木翔悟
MF 4 田口泰士
MF 7 田中和樹
FW 10 小森飛絢
FW 20 高木俊幸
FW 9 呉屋大翔
監督
小林慶行
※19:00開始
主審:上田益也
副審:五十嵐泰之、塚田健太
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 13 波多野豪
DF 2 中村帆高
DF 3 森重真人
DF 5 長友佑都
DF 30 岡哲平
MF 7 松木玖生
MF 10 東慶悟
MF 40 原川力
FW 22 遠藤渓太
FW 70 ジャジャ・シルバ
FW 71 荒木遼太郎
控え
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 4 木本恭生
DF 43 徳元悠平
FW 28 野澤零温
FW 33 俵積田晃太
FW 39 仲川輝人
監督
ピーター・クラモフスキー
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 23 鈴木椋大
DF 2 高橋壱晟
DF 36 松田陸
DF 40 メンデス
DF 67 日高大
MF 5 小林祐介
MF 8 風間宏矢
MF 16 横山暁之
FW 17 林誠道
FW 29 佐久間太一
FW 77 ドゥドゥ
控え
GK 21 高木和徹
DF 22 佐々木翔悟
MF 4 田口泰士
MF 7 田中和樹
FW 10 小森飛絢
FW 20 高木俊幸
FW 9 呉屋大翔
監督
小林慶行