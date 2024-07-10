VANLINKS株式会社は、7月11日（木）から7月17日（水）にかけて実施される「Amazon プライムデー」およびその「先行セール」に参加する。期間中、対象製品を最大30％OFFで提供する。

NANLITEやBENROといった同社が取り扱う製品のうち、対象製品を割引して販売。例えばNANLITEのスタジオライト「FS-60B」「FS-300B」がそれぞれ30%OFF・26%OFFに。どちらもAmazonでの過去最安値となる。

また、「Apple CarPlay」および「Android Auto」に対応したバイクモニター「AlienRider M2pro」もセール対象となっている。

セール期間

対象製品の例

先行セール：2024年7月11日（木）0時00分～7月15日（月）23時59分 Amazon プライムデー：2024年7月16日（火）0時00分～7月17日（水）23時59分

※価格表記はいずれも税込

※実際の価格はAmazonでご確認ください

NANLITE FS-300B 撮影用LEDライト

5万9,400円→4万4,200円（26%OFF）

NANLITE FS-60B 撮影用ライト

2万8,600円→2万100円（30%OFF）

NANLITE FC-500B 撮影用ライト

11万5,500円→9万2,400円（20%OFF）

NANLITE PavoTube II 6C チューブ型LEDライト

1万890円→8,680円（20%OFF）

NANLITE PavoTube II 30C 2kit チューブ型LEDライト

9万9,000円→7万7,200円（22%OFF）

NANLITE SB-FMM-60 ソフトボックス

1万6,500円→1万2,400円（25%OFF）

BENRO ライノ FRHN14CVX20 カーボン三脚

3万5,640円→2万7,800円（22%OFF）

BENRO シアンバード TCBC15FS20PROC カーボン三脚

5万3,900円→3万9,800円（26%OFF）

VANLINKS✕AlienRider M2pro バイクモニター レーダーセット

9万9,000円→7万4,250円（25%OFF）

※クーポン適用価格

VANLINKS✕AlienRider M2pro バイクモニター ベーシックセット

8万2,500円→5万7,750円（30%OFF）

※クーポン適用価格