◆BOYNEXTDOOR、日本デビューショーケースにファン集結

【モデルプレス=2024/07/10】HYBE傘下レーベル・KOZ ENTERTAINMENT所属の6人組グループ・BOYNEXTDOORが7月10日、東京・六本木ヒルズアリーナで日本デビューシングル「AND,」のリリース記念イベントを開催。日本デビュー曲を初お披露目した。今回のイベントは、野外での開催。爽やかな衣装に身を包んだ6人が登場すると集まったファンからは大きな歓声が沸き、日本のONEDOOR(ワンドア/公式ファンダム名)が見守る中、フォトセッションからスタート。次々とクールなポーズを披露し、会場のボルテージを高めた。

◆BOYNEXTDOOR、待望の日本デビュー

その後は、ミニライブを実施。「One and Only (Japanese Ver.)」、「Earth, Wind & Fire (Japanese Ver.)」と定番の楽曲を日本語バージョンでパフォーマンス。曲フリでは、LEEHANは「日本ショーケースのための新しい曲です」と日本語で呼びかけ。JAEHYUNは「本当に皆さん綺麗です」と言葉を伝えた。最後には、初の日本オリジナル曲「GOOD DAY」を初お披露目。ONEDOORへのプレゼントとして、最後は観客の撮影がOKに。メンバーは「プレゼントです〜!」と思いを伝えた。その後は、外の暑さに負けない熱狂のパフォーマンスを繰り広げ、観客の視線を釘付けにし、舞台を後にした。BOYNEXTDOORは、BOYNEXTDOORは、SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN、WOONHAKの6人で構成されたボーイグループ。絶大な人気を誇るアーティストであり、敏腕音楽プロデューサーでもあるZICOが初めてプロデュースしたグループとしても知られ、グループ名は「隣の少年たち」という意味を持ち、親しみやすく、自然な魅力で人々の心に寄り添っていくという意味が込められている。2023年5月30日には、1st Single ‘WHO!’でデビューを果たした。そして7月10日、JP 1st Single『AND,』でファン待望の日本デビュー。2nd EP『HOW?』 のタイトル曲「Earth, Wind & Fire」、日本でも人気の高い「One and Only」「But Sometimes」のJapanese ver.のほか、BOYNEXTDOORにとって初となる日本オリジナル曲「GOOD DAY」が収録されている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】