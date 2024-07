熱中症予防の水分補給や、子どもとのおでかけ時間に必需品の小型水筒が「リラックマベビー」から新登場♪ 名前も入れられる、保育園や幼稚園のお子様にも持たせることができる可愛いアイテム、要チェックです!水分補給やおでかけに重宝する、「リラックマベビー」のかわいいイラスト入りの名入れスリムボトル「リラックマベビー スリムボトル」が新登場!リラックマとともに大人になり、パパやママになってもリラックマとすごしたい、子どもと一緒に使えるものが欲しいという方のために誕生した「リラックマベビー」。「リラックマベビー スリムボトル」は、そんなやさしいタッチで描かれた、リラックマとコリラックマ、キイロイトリといった8種類の「リラックマベビー」のかわいいイラストが選べるスリムボトルとなっている。風船やガラガラ、ベッドメリーやほ乳瓶など、リラックマたちと一緒に描かれた、赤ちゃんにとっておなじみのモチーフが勢揃い。名入れ部分には、名前を入れたりメッセージを入れたり、好きな文字を入れたり、ご注文時に「イラストのみ」と記入すればイラストのみ(文字入れなし)でもつくることが可能。あなただけのアイテムに仕上げることができちゃいます。

ボディカラーも豊富にご用意されており、ピンク、スモークピンク、スモークブルー、ライトブルー、ベージュ、イエロー、ホワイト、ネイビーの8色展開。ボトルサイズは直径45ミリ×高さ144ミリ。ボトルの容量は130mlで、外で一回分のミルクづくりをするときにちょうどいい量になっている。小さめのかばんやマザーズバッグにもすっぽり入る大きさとなっている。赤ちゃんを抱っこしていても片手でらくに持ち運べるの嬉しいですね!「リラックマベビー スリムボトル」は、とってもかわいいオリジナルパッケージでお届け。名入れ部分にメッセージを入れたりして、ちょっとしたプレゼントにもおすすめですよ♪(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.