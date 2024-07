【マイクラ夏の福袋】7月10日 販売開始価格:5,500円~

インフォレンズは、通販サイト「マイクラファン・ショップ」にて「マイクラ夏の福袋」3種類を7月10日より販売を開始した。価格は5,500円から。

本商品は「マインクラフト」をモチーフとしたグッズが入った福袋商品。福袋には、エンダードラゴンフードタオルや非売品のマイクラバッグが特典で含まれた夏にぴったりの特別なセットとなっている。

マイクラ夏の福袋(年中年長向け)

価格:5,500円

幼稚園の子ども向けマイクラグッズが封入され、エンダードラゴンフードタオルが必ず入っており、合計6点のグッズに非売品のマイクラバッグが特典で付く。

マイクラ夏の福袋(小学校低学年向け)

価格:5,500円

小学校低学年の子ども向けマイクラグッズが登場。合計6点のグッズに非売品のマイクラバッグの特典付き。

マイクラ夏の福袋

価格:5,940円

「メタルウォーターボトル」に加え、お楽しみマイクラグッズ4点、合計5点に非売品のマイクラバッグの特典付きの福袋となっている。

