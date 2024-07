【日焼けしちゃった?きのこの山のジクココア風味】7月16日 発売予定価格:225円

明治は、お菓子「日焼けしちゃった?きのこの山のジクココア風味」を7月16日に発売する。価格は225円。

きのこの山と言えば、2023年の夏にチョコを脱いでクラッカー部分だけの商品「チョコぬいじゃった!きのこの山」が発売され話題となったが、今年はチョコを脱ぐだけでは飽き足らず、夏に向けたこんがり日焼姿で登場する。

ココア風味のクラッカーとなっており、シンプルな味は意外と病みつきに。チョコが無いので、真夏の炎天下でも安心して食べることができる。

内容量は通常のきのこの山の約2倍となる約60本入り。シンプルな味わいを活かした、色々なアレンジも楽しめる商品となっている。

