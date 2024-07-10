´¶¾ð¤òŽ¢À©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¤Ž£¢ªŽ¢¤Ç¤¤ëŽ£¤ËÊÑ¤¨¤ë"µ»½Ñ"
¥Î¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÖÆü¡¹¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë½¬´·¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶¾ð¤ÎÊÑ²½¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§Nonwarit¡¿PIXTA¡Ë
²¿¤«ÌÀ³Î¤Ê¿´ÇÛ¤´¤È¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔ°Â¤Ê¿Í¡×¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤ëÀìÌç²È¡×¤Î±ÊÃ«¸¦°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¤¤¤Þ¡¢»Å»ö¤ä»Ò°é¤Æ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡ØÃ¯¤«¤é¤â¤Û¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¼«Ê¬¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÎÄã¤¤¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤³¤½¡¢¿´¤òÀ°¤¨¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤â¡ØÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Â´¶¡Ù¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÉ¬Í×¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÆü¤Î¡Ö¤Ç¤¤¿¤³¤È¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ê¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¾å¤²¤ë²Ê³ØÅª¤Ê¥á¥½¥Ã¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë½ñÀÒ¡Ø1Æü5Ê¬ ½ñ¤±¤ÐÌÀÆü¤¬ÊÑ¤ï¤ë ¤Ç¤¤¿¤³¤È¥Î¡¼¥È¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë¡¢3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¡¢¡Ö´¶¾ð¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¥¯¥»¡×¤ò¤Ä¤±¤ë
ºÇ½é¤Ë¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¿Í´Ö¤ÏÃ¯¤Ç¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤ä´¶¾ð¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢Í§Ã£¤È¥±¥ó¥«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡ÖÈá¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´¶¾ð¤ò¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤º¤Ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö´¶¾ðÅª¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆÍÈ¯Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥à¥À¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´¶¾ð¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡£¤Ç¤â¡¢Æ±»þ¤Ë¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²áÅÙ¤Ê¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤âÎäÀÅ¤Ë´¶¾ð¤ÎÊÑ²½¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Þ¤º¡¢¡ÖÆü¡¹¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë½¬´·¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¡£¤½¤ì¤ÏËèÆü¡¢¥Î¡¼¥È¤ä¼êÄ¢¤Ê¤É¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ÎÆü¤ÎÃæ¤Î°ìÈÖ¶¯¤¤¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤«¤ò½ñ¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡£
µ¤»ý¤Á¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Æñ¤·¤¤Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò¡¢³¨Ê¸»ú¤ä¸ÀÍÕ¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ç½ñ¤¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤¹¡£»ä¤¬Äó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ç¤¤¿¤³¤È¥Î¡¼¥È¡×¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¤Ï¡¢ÍËÆü¤Î¤È¤³¤í¤ËÅÀÀþ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿±ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢·Á¼°¤Ï²¿¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤È¤·¤Æ¡¢´¶¾ð¤ò¥Þ¡¼¥¯¤ÇÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤ò¿Þ¤Çµó¤²¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨³°ÉôÇÛ¿®Àè¤Ç¤Ï±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆâ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
´éÊ¸»ú¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö´î¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö»ÄÇ°¡ª¡×¡Ö¶ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸»ú¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤â¥ª¡¼¥±¡¼¤Ç¤¹¡£½ñ¤¯¤è¤ê¤â¡ÖÉÁ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤¦¤¬¥¤¥á¡¼¥¸Åª¤Ë¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¿Þ¡§¡Ø1Æü5Ê¬ ½ñ¤±¤ÐÌÀÆü¤¬ÊÑ¤ï¤ë ¤Ç¤¤¿¤³¤È¥Î¡¼¥È¡Ù¤è¤ê¡Ë
°ú¤¤¤¿ÌÜ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¡×¤ò¸«¤ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö´¶¾ð¥Þ¡¼¥¯¡×¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¥¯¥»¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¦1¿Í¤Î¼«Ê¬¤¬¤¤¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤Ë´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¼¡Âè¤ËÎäÀÅ¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¤Ä¤é¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢
¡Öº£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤«¤â¡×
¡Ö»ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¡¢¤±¤Ã¤³¤¦ÂçÊÑ¤Ê¤È¤¤À¤Ê¡×
¤È¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö±ú¤ó¤À¼«Ê¬¡×¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ä¤µ¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
´¶¾ð¤òÉ½¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÁªÂò»è¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤ÖÊýË¡¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥é¥¹¤Î´¶¾ð¤È¡¢¡ÖÉÔ°Â¤À¡×¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î´¶¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿´Íý³Ø¼Ô¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥×¥ë¥Á¥Ã¥¯»á¤¬Ê¬Îà¤·¤¿¡Ö8¤Ä¤Î´ðËÜ´¶¾ð¡×¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¡ ´î¤Ó¡Êjoy¡Ë¡¡¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¡¢¤Ê¤É
¢ ¿®Íê¡Êtrust¡Ë¡¡¸Ø¤é¤·¤¤¡¢¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¡¢¤Ê¤É
£ ´üÂÔ¡Êanticipation¡Ë¡¡ÌÌÇò¤½¤¦¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¡¢¶½Ì£¤¬½Ð¤¿¡¢¤Ê¤É
¤ ¶Ã¤¡Êsurprise¡Ë¡¡¶Ã¤¤¤¿¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡¢Í½ÁÛ³°¤À¡¢¤Ê¤É
¥ ¶²¤ì¡Êfear¡Ë¡¡¿´ÇÛ¤À¡¢ÉÔ°Â¤À¡¢¤³¤ï¤¤¡¢¤Ê¤É
¦ Èá¤·¤ß¡Êsadness¡Ë¡¡Èá¤·¤¤¡¢¼ä¤·¤¤¡¢µã¤¤½¤¦¤À¡¢¤Ê¤É
§ ÅÜ¤ê¡Êanger¡Ë¡¡¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡¢Ê¢¤¬Î©¤Ã¤¿¡¢¤Ò¤É¤¤¡¢¤Ê¤É
¨ ·ù°¡Êdisgust¡Ë¡¡·ù¤À¡¢¤³¤ê¤´¤ê¤À¡¢¤¦¤ó¤¶¤ê¤À¡¢¤Ê¤É
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥×¥ë¥Á¥Ã¥¯»á¤Ï1980Ç¯¡¢¤³¤Î8¤Ä¤Î´ðËÜ´¶¾ð¤È¡¢2¤Ä¤Î´¶¾ð¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¢¤ë±þÍÑ´¶¾ð¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Ä¡Ö´¶¾ð¤ÎÎØ¡×¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î´¶¾ð¤Ï¥À¥á¤Ç¡¢¥×¥é¥¹¤Î´¶¾ð¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¥×¥é¥¹¤Î´¶¾ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¥Ð¥¤¥¢¥¹¡Ê¢¨¡Ë¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¥×¥é¥¹¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤É¤Á¤é¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê»ä¤¿¤Á¤Î´¶¾ð¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨ ¸½¾õ¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¶²¤ì¤Æ°Â¿´¤òÆÀ¤¿¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤Î¾õÂÖ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò¹¥¤ß¡¢ÊÑ²½¤òÈò¤±¤ë¿´Íý·¹¸þ¤Î¤³¤È
¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î´¶¾ð¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡©
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ã¯¤·¤â¥¤¥é¥¤¥é¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤¬¤É¤¦¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤ÇÌ²¤ì¤Ê¤¤Ìë¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¡ª¡×¡ÖÅÜ¡ª¡×¡ÖÉÔ°Â¡ª¡×¤È¤À¤±½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ç¤¤¿¤é¾®¤µ¤¤À¼¤Ç¡Ö»ä¤Ï¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö»ä¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö»ä¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¡×¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î½Ö´Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¡×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¼«Ê¬¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¡×¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¡¼¡¢¤³¤Î¿Í¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Í¡×¤È¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÂ¾¿ÍÌÜÀþ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¼¡Âè¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ê¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤è¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¹Í¤¨¤ä¹ÔÆ°¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¹Í¤¨¤ä¹ÔÆ°¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿´ÍýÅª¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ò¡¢ÀìÌçÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥á¥¿Ç§ÃÎ¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£¥á¥¿¤È¤Ï¡Ö¹â¤¤¼¡¸µ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¾å¤«¤é¼«Ê¬¤òÄ¯¤á¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£¼ÂºÝ¤Ï¡Ö¿´¤ÎÃæ¤Î¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¤È¤ÎÂÐÏÃ¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ê¿Þ¡§¡Ø1Æü5Ê¬ ½ñ¤±¤ÐÌÀÆü¤¬ÊÑ¤ï¤ë ¤Ç¤¤¿¤³¤È¥Î¡¼¥È¡Ù¤è¤ê¡Ë
¤Ò¤È¸À¤µ¤¨½ñ¤±¤Ê¤¤Æü¤Ï¡©
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¡ª¡×¤Î¤Ò¤È¸À¤µ¤¨½ñ¤±¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â±ú¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢ÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿Æü¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤µ¤¨¥¤¥ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤âÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö´¶¾ð¤¬½ñ¤±¤Ê¤¤¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤È¸þ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤¿´¶¾ð¥Þ¡¼¥¯¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤âÎ©ÇÉ¤Ê´¶¾ð¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡Ê¿Þ¡§¡Ø1Æü5Ê¬ ½ñ¤±¤ÐÌÀÆü¤¬ÊÑ¤ï¤ë ¤Ç¤¤¿¤³¤È¥Î¡¼¥È¡Ù¤è¤ê¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¾ð¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë½¬´·¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¤È¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤·¡¢¼«Ê¬¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡Âè¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ø¤ÎÂÑÀ¤â¤Ç¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¹ÔÆ°²Ê³Ø¤«¤é¸«¤Æ¡¢´¶¾ð¤¬¤Ê¤¼ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¿Í¤Ï´¶¾ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ°µ¡¤Å¤±¤é¤ì¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢¶ì¤·¤¯¤Æ¤âÎý½¬¤ËÂÇ¤Á¹þ¤á¤ë¤³¤È¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¾¡¤Ã¤Æ´î¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Á°¤â¤Ã¤Æ²¿¤«¤ò½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤ÏÉÔ°Â¡×¤À¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬¡¢ËèÆü¡Ö´¶¾ð¥Þ¡¼¥¯¡×¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡Ö¼¡¤Î¹ÔÆ°¡×¤Ø·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ò¹ÎÄêÅª¤Ë¸«¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¹ÔÆ°¤òËá¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢Í¯¤¾å¤¬¤ë¡Ö´¶¾ð¡×¤òÈÝÄê¤â¹ÎÄê¤â¤»¤º¡¢¤¢¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö´¶¾ð¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¡×½¬´·¤¬Ìò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤«¡×¤òµÆþ¤·¡¢¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤è¤ê¤è¤¤¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¡ÖÇ§ÃÎ¤Î¥¯¥»¡×¤òÇÄ°®¤¹¤ë
²¿¤«¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¡¢´¶¾ð¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ë¤Î¤¬¿Í´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢´¶¾ð¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÇ§ÃÎ¤Î¥¯¥»¡×¤Ç¤¹¡£Ç§ÃÎ¤È¤Ï¡¢¤Ç¤¤´¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨Êý¤äÂª¤¨Êý¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
¡Ö¿Í¤«¤é¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢½õ¤«¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¤¤¤¤¿Í¤À¤Ê¤È¹Í¤¨¤ë¡×
¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤¬´¶¾ð¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤ò¤¤¤¤¿Í¤È¹Í¤¨¤ë¡×¤¬Ç§ÃÎ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢
¡ÖÍ§Ã£¤ËÌµ»ë¤µ¤ì¤ë¤ÈÈá¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢»ä¤Ï·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡×
¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¡ÖÈá¤·¤¤¡×¤¬´¶¾ð¤Ç¡¢¡ÖÌµ»ë¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»ä¤Ï·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡×¤¬Ç§ÃÎ¤Ç¤¹¡£
¿Í¤Ï²áµî¤Î·Ð¸³¤äÀ³Ê¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Àµ²ò¡¦ÉÔÀµ²ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬Àµ¤·¤¯¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¼«¿È¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Àè¤Û¤ÉÀâÌÀ¤·¤¿¡¢¡ÖËèÆü¡¢´¶¾ð¥Þ¡¼¥¯¤òÉÁ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ§ÃÎ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤È¤É¤ó¤ÊÂª¤¨Êý¤ò¤·¤Æ¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¡Ê¤¦¤ì¤·¤¤¡¦³Ú¤·¤¤¡¦¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¡ÊÉÔ°Â¤À¡¦Èá¤·¤¤¡¦Ê¢¤¬¤¿¤Ä¡¢¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ§ÃÎ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã»ÍíÅª¤Ê¹Í¤¨¤ä¹ÔÆ°¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¼«Ê¬¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì»þÅª¤Ê´¶¾ð¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¡¢Ë¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê±ÊÃ« ¸¦°ì ¡§ ¹ÔÆ°²Ê³ØÀìÌç²È¡¢È¯ÌÀ²È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥Ã¥È¥Þ¥óÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë