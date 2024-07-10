「CPU-Z 2.10」公開、リリースノートに未発表プロセッサがずらり - Ryzen AI 9 HX・Intel Core Ultra xxxVなど
CPUIDは7月9日（現地時間）、PCにおけるCPU情報などを表示できるユーティリティ「CPU-Z」の最新バージョン「CPU-Z 2.10」を公開した。リリースノートに今のところ発表されていないはずの次期プロセッサ製品について多数記載がある。
「CPU-Z 2.10」公開、リリースノートに未発表プロセッサがずらり - Ryzen AI 9 HX・Intel Core Ultra xxxVなど
CPU-Zは、プロセッサの名前やコードネーム、キャッシュやパッケージに加えてマザーボードのチップセット、メモリについて知ることができるユーティリティ。インストールしなくても使用でき、ベンチマークモードを利用して性能を評価することも可能だ。
今回この最新バージョン「2.10」が公開されたことにあわせて、最新プロセッサへの対応が行われたようだ。まだ正式には発表されていないはずのAMD Strix PointシリーズAPU、Hawk PointシリーズCPUに加えて、Intel Arrow LakeやLunar LakeのSKUについても言及。一部プロセッサではCPUの構成まで表記されている。全文は下記の通り。
AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T), 9900X (12C/24T), Ryzen 7 9700X (8C/16T) and Ryzen 5 9600X (6C/12T) Granite Ridge (Zen 5).
AMD Ryzen AI 9 HX 375 (4x Zen 5 + 8x Zen 5c), Ryzen AI 9 365 (4x Zen 5 + 6x Zen 5c) Strix Point APUs.
AMD Ryzen 9 8945H, Ryzen 7 8845HS (Hawk Point).
Intel Core Ultra 9 285K & 275, Core Ultra 7 265K & 255, Core Ultra 5 245K & 240 (Arrow Lake).
Intel Core Ultra 9 288V ; Ultra 7 268V, 266V, 258V, 256V ; Ultra 5 236V, 228V, 2266V (Lunar Lake).
AMD Radeon RX 7600 XT (Navi 33 XT).
New Chinese translation.
「CPU-Z 2.10」公開、リリースノートに未発表プロセッサがずらり - Ryzen AI 9 HX・Intel Core Ultra xxxVなど
今回この最新バージョン「2.10」が公開されたことにあわせて、最新プロセッサへの対応が行われたようだ。まだ正式には発表されていないはずのAMD Strix PointシリーズAPU、Hawk PointシリーズCPUに加えて、Intel Arrow LakeやLunar LakeのSKUについても言及。一部プロセッサではCPUの構成まで表記されている。全文は下記の通り。
AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T), 9900X (12C/24T), Ryzen 7 9700X (8C/16T) and Ryzen 5 9600X (6C/12T) Granite Ridge (Zen 5).
AMD Ryzen AI 9 HX 375 (4x Zen 5 + 8x Zen 5c), Ryzen AI 9 365 (4x Zen 5 + 6x Zen 5c) Strix Point APUs.
AMD Ryzen 9 8945H, Ryzen 7 8845HS (Hawk Point).
Intel Core Ultra 9 285K & 275, Core Ultra 7 265K & 255, Core Ultra 5 245K & 240 (Arrow Lake).
Intel Core Ultra 9 288V ; Ultra 7 268V, 266V, 258V, 256V ; Ultra 5 236V, 228V, 2266V (Lunar Lake).
AMD Radeon RX 7600 XT (Navi 33 XT).
New Chinese translation.