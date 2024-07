【ライブレポ】SHINee・KEYが“思い出の地”代々木で『KEYLAND』を開催！

SHINee・KEY(キー)が、7月6日(土)・7日(日)に東京・国立代々木競技場 第一体育館にて『2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan』を開催!この場所は約13年前にSHINeeが日本デビューを発表したこともあり、KEYにとっても思い出の場所。本記事では、シャヲル(SHINeeのファンネーム)、そしてLittle Freaks(KEYのファンネーム)が待ちに待った代々木公演のライブレポートをお届けします!

SHINee・KEYって?

この投稿をInstagramで見る SHINee KEY(@bumkeyk)がシェアした投稿 KEY(キー)は、2008年にSHINeeとしてデビュー。 歌やダンス、ラップの実力はもちろん、演技やバラエティなどマルチな才能を持つことから、「オールマイティーな鍵(万能キー)」というニックネームがあります。 また、ファッション好きでも有名で、SHINeeのコンサート衣装をプロデュースした経験も! 私生活では、コムデとギャルソンという2匹のトイプードルを飼っており、今回のライブ「2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan」のグッズにもなっています。

ついにKEYLAND開演!

約2年ぶりとなる「KEYLAND」がついに開幕! 今回の公演は、今年の1月に韓国・ソウルで開催された『2024 KEYLAND ON : AND ON』の日本公演となります。 KEYLANDに無事入国できたシャヲル(SHINeeのファン名)は、ダイヤモンド型のペンライトを持ち、KEYの登場を心待ちにしている様子。 Point 1曲目は「Good&Great」、シャヲルと一緒に作るステージ! 「Tokyo!Are you ready?」という掛け声とともに、KEYがメインステージから登場。大きな歓声に包まれるなか、「Good&Great」を披露しました。 完璧な表情管理をしながら歌うKEYと、大きな掛け声で応えるシャヲル。うれしそうな笑みを何度も浮かべていました…! 撮影:田中聖太郎写真事務所 撮影:田中聖太郎写真事務所 登場時の衣装は、ツノと尻尾がついているピンクのフーディー。カラフルな衣装をしっかりと着こなし、自分のスタイルにしているKEY。さすがファッショニスタですね! 続いて「Saturday Night」、センターステージに移動をして「I Wanna Be」「Easy To Love」を披露。シャヲルとの距離もより近くなり、目をあわせたり、手を振りながら歌う姿も見られました。 曲中には「みんな楽しんでますか〜?」とコミュニケーションをとる様子も。シャヲルが全力で応えると、KEYはうれしそうに「本当?本当に?」と発言していました。 Point 人気曲「The Duty of Love(미워)」で歓声を浴びまくる! 「Easy To Love」が終わり、KEYは「次どんな曲が聴きたいですか〜?」と質問すると、シャヲルは「ミウォ〜!!(미워)」と回答。KEYの「ミウォ?ミウォ行こう!」とともに、「The Duty of Love(미워)」を歌い始めると、会場のボルテージはMAXに! リズムに乗りやすいメロディーと、手やお尻をフリフリとするダンス。そして歌詞にあわせてキュートな表情や、コミカルな表情をしながら歌う姿に、会場からは「かわいい……!!!」という声がたくさん聞こえました♡ その後は「Heartless」、日本曲の「Hologram」を熱唱。コールアンドレスポンスが特徴的で、シャヲルと一緒に、一体感のあるステージを作っているのが印象的でした! Point バンドたちが怯える!?「BAD LOVE」を披露 これまでのキュートな衣装から、かっこいいライダーススーツに衣装をチェンジをして、「BAD LOVE」で再びステージに登場したKEY。 撮影:田中聖太郎写真事務所 撮影:田中聖太郎写真事務所 撮影:田中聖太郎写真事務所 ラインストーンを施したスティックマイクを掲げると、会場からは悲鳴に近いような歓声も…! 「Can’t Say Goodbye」「CoolAs」「Live Without You」と会場を盛り上げ続けるKEYですが、バンドの方々からすると「このセクションは怖い」とのこと(笑)。 今回のKEYLANDでは生バンドを採用しており、ここではバンドアレンジが光る曲を詰め込んでいたので、このような発言があったのかもしれませんね! MCを挟み、続いては新曲「Fresh」を披露。「Fresh」というタイトルのように、爽快感のあるメロディーと歌声に、会場全体が酔いしれていました。シャヲルと一緒に楽しめる曲になりそうな予感…! さらに「Imagine」を披露。コールアンドレスポンスを楽しむのでした。 Topic ウェットヘア…ではない!? 衣装チェンジとともに、ウェットヘアにして登場!と思いきや、「ウェットヘアじゃないから、汗だから(笑)」とのこと(笑)。 汗までも味方につけてしまうKEY、スゴい! Point ライブも後半戦!思わず見惚れてしまう魅せるライブが続く ブラックとレッドのアシンメトリーな衣装に、髪をタイトに結いた姿でステージに現れたKEY。 まずは「Helium」でKEY独自の世界観を魅せつけ、そのまま「Bound」「Another Life」「Yellow Tape」を披露。クールでセクシーな表情をしながら行うパフォーマンスと、レーザー光線の演出に鳥肌…! 大人の魅力、そしてアーティストとしてのレベルの高さを見せつけられました。 撮影:田中聖太郎写真事務所 最後は、ミディアムバラードの「Mirror,Mirror」、「G.O.A.T(Greatest Of All Time)」。 シャヲルと目をあわせながら優しい表情で熱唱し、これまでとはまた違う、会場全体を暖かい雰囲気にして、会場を去るのでした。 Topic 今回のコンセプトは自動販売機? ボタンを押すごとに違う飲み物が出てくる自動販売機のように、セクションごとに異なるステージを魅せるKEY。 衣装も1着目はミネラルウォーター、2着目はコーラ、3着目はカフェインマックスなドリンク、4着目(アンコール)はアルコールとのこと。いろいろなコンセプトで楽しませてくれました。 ちなみに、アルコールはジントニックだそう。会場から「チャミスル!」という声があがりましたが、「チャミスル!?チャミスルは好きですけど…(笑)」とのことでした。 Point なんと撮影OK!新曲「Tongue Tied」を初披露 公演が終了すると、「キム・キボム!キム・キボム!(KEYの本名)」とアンコールを求めるキム・キボムコールがスタート。 アンコールでは、新曲「Tongue Tied」を初披露。衣装はMVでも着ていた、KEY曰く「ジントニック」のような、キラキラのジャケットスタイルです。 大人の色気があふれるダンスを披露し、ペンライトを振ることを忘れるシャヲルの姿も見られました! そして、今回は特別に「Tongue Tied」の撮影がOKとなりました!「変な顔じゃないところを使ってください〜!」とのこと。 最後は、KEYの代表曲でもある「Gasoline」。華やかでインパクトのあるステージで、会場のボルテージは最高潮に! 撮影:田中聖太郎写真事務所 Point まさかのダブルアンコール! アンコール曲最後の「Gasoline」が終わり、惜しみながらも舞台を後にするKEY。会場からはアンコールのときと同様に、キム・キボムコールが始まりました。 すると、これからKEYプロデュースグッズを身につけたKEYが再びステージに!まさかのダブルアンコールに、シャヲルのテンションはMAX。 ダブルアンコールで披露したのは、自身の初ソロアルバムに収録されている「Forever Yours」。 SOYOU(ソユ)のパートもしっかりと歌いあげ、名残惜しそうにステージを去っていくのでした。

KEYのライブは通訳なし!オール日本語のMCも見どころ

語学が堪能で、SHINeeでも日本語でツッコむ姿がよくみられるKEY。 今回のライブでも通訳なし!オール日本語でシャヲルを楽しませてくれました。 アンコール時のキム・キボムコールについては、「本名で呼ぶことになったんですね(笑)ありがとうございます(笑)」と発言したり、ディズニーランドに行った話をしたり。 さらに、ライブグッズの説明まで!KEYがデザインに携わっており、これから発売するとのことですよ。 Pick up シャヲルは「キーくん」呼びが好き! 日本のシャヲルから「キーくん」と呼ばれているKEYですが、日本での一人称は「キーくん」。 会場からの「キーくん!」という声に、KEYはうれしそうな表情をしながら「うん、今キーくんしかいないから!」と発言。会場からは大歓声が溢れました。 ちなみに、KEYは日本のテレビ歌番組に出るとのこと!日本でたくさん活動してくれるのは、ファンからするととてもうれしいことですよね♡

『2024 KEYLAND ON : AND ON in Japan』に関する公演情報

セットリスト Good&GreatSaturday NightI Wanna Be(feat.SOYEON)Easy To LoveThe Duty of LoveHeartlessHologramBAD LOVECan’t Say GoodbyeCoolAsLive Without YouKillerFreshImagineHeliumBoundAnother LifeYellow TapeMirror,MirrorG.O.A.T(Greatest Of All Time)Tongue TiedGasolineForever Yours (feat. SOYOU) 日程・会場 Good&GreatSaturday NightI Wanna Be(feat.SOYEON)Easy To LoveThe Duty of LoveHeartlessHologramBAD LOVECan’t Say GoodbyeCoolAsLive Without YouKillerFreshImagineHeliumBoundAnother LifeYellow TapeMirror,MirrorG.O.A.T(Greatest Of All Time)Tongue TiedGasolineForever Yours (feat. SOYOU) ・2024年7月6日(土)東京・国立代々木競技場第一体育館 開場16:00/開演17:00

・2024年7月7日(日)東京・国立代々木競技場第一体育館 開場15:00/開演16:00

・2024年8月10日(土)兵庫・神戸ワールド記念ホール 開場16:00/開演17:00

・2024年8月11日(日)兵庫・神戸ワールド記念ホール 開場15:00/開演16:00

・2024年8月12日(月・祝)兵庫・神戸ワールド記念ホール 開場15:00/開演16:00 詳細はこちら これから発売するグッズもあるとのこと。神戸公演もお見逃しなく!

【2024年8月7日(水)発売】KEYの日本オリジナルシングル「Tongue Tied」が配信中!

2024年8月7日(水)に、約6年ぶりとなる日本オリジナルシングルの発売が決定! タイトル曲「Tongue Tied」とカップリング曲「Fresh」の2曲は、すでに配信されており、今回のライブで初披露されました。 「Tongue Tied」は、重厚感のあるキックドラムをメインに、ウエスタンギターとマーチングサウンド、ホイッスルによって強烈なインパクトを残すポップパンクとなっています。

相手に心を奪われ言葉に詰まる瞬間を、ウィットに富んだ歌詞とKEYのユニークなボーカルで表現しているのだそう。 「Fresh」は、軽快なシンセサイザーとフォー・オン・ザ・フロアのリズムを中心に、KEYの爽やかなボーカルがマッチしたダンスポップ曲。

相手に対するときめきから一日中抜け出せない様子を表現しています。 ▼タイトル曲「Tongue Tied」はMVも公開! 前作の「Hologram」では、MVが撮れなかったため、今回はしっかりと用意をしてシャヲルへのプレゼントのようにしたかったそうです。感動ですね…! 商品詳細 今作は全4形態。KEYのこだわりがたっぷり詰まった、豪華な日本シングルをぜひゲットしてくださいね! 1.『Tongue Tied』UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 (Tarot Card Ver. ピクチャーレーベル仕様) 【内容】CD/Photobook/Major Arcana Card/Special Sticker Sheet/Special Lyric Sheet/Photocard(全3種中ランダム1種)

※ 22種タロットカードつき、スペシャルボックス仕様

【価格】\4,500(税込) 2.『Tongue Tied』初回生産限定盤 (Freaky Ver.) 【内容】CD/Lyric Booklet/Photocard(Freaky Ver.絵柄 全3種中ランダム1種)

【価格】\2,000(税込) 3.『Tongue Tied』初回生産限定盤 (Unrealistic Ver.) 【内容】CD/Lyric Booklet/Photocard(Unrealistic Ver.絵柄 全3種中ランダム1種)

【価格】\2,000(税込) 4.『Tongue Tied』通常盤 (Occult Ver.) 【内容】CD/Lyric Booklet/Photocard(全3種中ランダム1種)※ 初回プレスのみ

【価格】\2,000(税込) 詳細はこちら 日本で積極的に活動するSHINee・KEY。これからの活躍も期待です! 文/高橋怜那