カシオペアの初期に在籍した櫻井哲夫(B)、神保 彰(Dr)、向谷 実(Key)の3人で結成された“かつしかトリオ”が、2ndアルバム『ウチュウノアバレンボー』を9月11日に発売することを発表した。3人がはじめてアンサンブルを行ってから46年の時を経て紡ぎ出された1stアルバム『M.R.I_ミライ』。そのリリースから1年を待たずして発表された2ndアルバムは、前作を遥かに上回るエネルギーで制作が行われた。それはまるでデビュー2年目を迎えた新人バンドが持つ新鮮さとアグレッシブさが詰め込まれたような内容となった。

2ndアルバム『ウチュウノアバレンボー』



発売日:2024年9月11日品番:YCCS-10119価格:\3,300(税抜\3,000)Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0D8HQHBW8/商品ページ:https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1172収録曲01. ウチュウノアバレンボー02. Zero G03. Moon Liner04. Banana Express05. Brand-New Morning06. ピンクの仔象07. Spaceman’s Shuffle08. Osaka Romantica09. 天ノ川10. Living In The Universe【先着特典情報】内容:「チケットホルダー」下記のCDショップでご購入のお客様に、先着特典をプレゼント。※特典は先着となり、なくなり次第終了となります。また、一部実施のない店舗もございます。また特典の内容等が変更になる場合もございますのであらかじめご了承ください。対象店舗タワーレコード、HMV&BOOKS、ディスクユニオンなどの全国のCDショップ楽天BOOKS、セブンネットショッピングなどのWEBサイトAmazon、CDの取り扱いがある家電量販店や書籍店やコンサート会場でのCD販売など※Amazonは上記特典に加え、Amazonオリジナル特典の「メガジャケット」が付いてきます。https://www.amazon.co.jp/dp/B0D8HQHBW8/