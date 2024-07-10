[7.10 天皇杯3回戦](レモンS)

※19:00開始

主審:福島孝一郎

副審:渡辺康太、坊薗真琴

<出場メンバー>

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 21 馬渡洋樹

DF 6 岡本拓也

DF 8 大野和成

DF 22 大岩一貴

DF 28 吉田新

DF 32 松村晟怜

MF 14 茨田陽生

MF 15 奥野耕平

MF 18 池田昌生

FW 19 福田翔生

FW 29 鈴木章斗

控え

GK 31 真田幸太

DF 3 畑大雅

DF 33 高橋直也

MF 5 田中聡

FW 11 ルキアン

FW 16 根本凌

FW 77 石井久継

監督

山口智

[東京ヴェルディ]

先発

GK 21 長沢祐弥

DF 2 深澤大輝

DF 6 宮原和也

DF 15 千田海人

MF 10 見木友哉

MF 14 チアゴ・アウベス

MF 23 綱島悠斗

MF 33 松橋優安

FW 9 染野唯月

FW 18 山田楓喜

FW 20 木村勇大

控え

GK 31 佐藤久弥

DF 4 林尚輝

MF 17 稲見哲行

MF 22 翁長聖

MF 8 齋藤功佑

FW 11 山見大登

FW 27 山田剛綺

監督

城福浩