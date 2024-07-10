湘南vs東京V スタメン発表
[7.10 天皇杯3回戦](レモンS)
※19:00開始
主審:福島孝一郎
副審:渡辺康太、坊薗真琴
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 21 馬渡洋樹
DF 6 岡本拓也
DF 8 大野和成
DF 22 大岩一貴
DF 28 吉田新
DF 32 松村晟怜
MF 14 茨田陽生
MF 15 奥野耕平
MF 18 池田昌生
FW 19 福田翔生
FW 29 鈴木章斗
控え
GK 31 真田幸太
DF 3 畑大雅
DF 33 高橋直也
MF 5 田中聡
FW 11 ルキアン
FW 16 根本凌
FW 77 石井久継
監督
山口智
[東京ヴェルディ]
先発
GK 21 長沢祐弥
DF 2 深澤大輝
DF 6 宮原和也
DF 15 千田海人
MF 10 見木友哉
MF 14 チアゴ・アウベス
MF 23 綱島悠斗
MF 33 松橋優安
FW 9 染野唯月
FW 18 山田楓喜
FW 20 木村勇大
控え
GK 31 佐藤久弥
DF 4 林尚輝
MF 17 稲見哲行
MF 22 翁長聖
MF 8 齋藤功佑
FW 11 山見大登
FW 27 山田剛綺
監督
城福浩
※19:00開始
主審:福島孝一郎
副審:渡辺康太、坊薗真琴
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 21 馬渡洋樹
DF 6 岡本拓也
DF 8 大野和成
DF 22 大岩一貴
DF 28 吉田新
DF 32 松村晟怜
MF 14 茨田陽生
MF 15 奥野耕平
MF 18 池田昌生
FW 19 福田翔生
FW 29 鈴木章斗
控え
GK 31 真田幸太
DF 3 畑大雅
DF 33 高橋直也
MF 5 田中聡
FW 16 根本凌
FW 77 石井久継
監督
山口智
[東京ヴェルディ]
先発
GK 21 長沢祐弥
DF 2 深澤大輝
DF 6 宮原和也
DF 15 千田海人
MF 10 見木友哉
MF 14 チアゴ・アウベス
MF 23 綱島悠斗
MF 33 松橋優安
FW 9 染野唯月
FW 18 山田楓喜
FW 20 木村勇大
控え
GK 31 佐藤久弥
DF 4 林尚輝
MF 17 稲見哲行
MF 22 翁長聖
MF 8 齋藤功佑
FW 11 山見大登
FW 27 山田剛綺
監督
城福浩