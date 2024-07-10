福岡vs愛媛 スタメン発表
[7.10 天皇杯3回戦](ニンスタ)
※19:00開始
主審:今村義朗
副審:武田光晴、池田一洋
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 41 坂田大樹
DF 4 井上聖也
DF 18 岩崎悠人
DF 19 亀川諒史
DF 37 田代雅也
DF 44 森山公弥
MF 8 紺野和也
MF 35 平塚悠知
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 10 城後寿
控え
GK 31 村上昌謙
DF 16 小田逸稀
DF 5 宮大樹
MF 25 北島祐二
MF 30 重見柾斗
FW 27 佐藤凌我
FW 28 鶴野怜樹
監督
長谷部茂利
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 5 前野貴徳
DF 6 谷岡昌
DF 16 三原秀真
DF 23 ユ・イェチャン
MF 17 茂木駿佑
MF 18 菊地俊介
MF 22 石渡ネルソン
MF 38 浦十藏
MF 40 曽田一騎
FW 27 舩橋京汰
控え
GK 1 徳重健太
DF 20 カン・ソンチャン
DF 21 パク・ゴヌ
MF 13 窪田稜
MF 14 谷本駿介
MF 7 曽根田穣
FW 11 藤原悠汰
監督
石丸清隆
※19:00開始
主審:今村義朗
副審:武田光晴、池田一洋
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 41 坂田大樹
DF 4 井上聖也
DF 18 岩崎悠人
DF 19 亀川諒史
DF 37 田代雅也
DF 44 森山公弥
MF 8 紺野和也
MF 35 平塚悠知
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 10 城後寿
控え
GK 31 村上昌謙
DF 16 小田逸稀
DF 5 宮大樹
MF 25 北島祐二
FW 27 佐藤凌我
FW 28 鶴野怜樹
監督
長谷部茂利
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 5 前野貴徳
DF 6 谷岡昌
DF 16 三原秀真
DF 23 ユ・イェチャン
MF 17 茂木駿佑
MF 18 菊地俊介
MF 22 石渡ネルソン
MF 38 浦十藏
MF 40 曽田一騎
FW 27 舩橋京汰
控え
GK 1 徳重健太
DF 20 カン・ソンチャン
DF 21 パク・ゴヌ
MF 13 窪田稜
MF 14 谷本駿介
MF 7 曽根田穣
FW 11 藤原悠汰
監督
石丸清隆