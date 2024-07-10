[7.10 天皇杯3回戦](ニンスタ)

※19:00開始

主審:今村義朗

副審:武田光晴、池田一洋

<出場メンバー>

[アビスパ福岡]

先発

GK 41 坂田大樹

DF 4 井上聖也

DF 18 岩崎悠人

DF 19 亀川諒史

DF 37 田代雅也

DF 44 森山公弥

MF 8 紺野和也

MF 35 平塚悠知

MF 88 松岡大起

FW 9 シャハブ・ザヘディ

FW 10 城後寿

控え

GK 31 村上昌謙

DF 16 小田逸稀

DF 5 宮大樹

MF 25 北島祐二

MF 30 重見柾斗

FW 27 佐藤凌我

FW 28 鶴野怜樹

監督

長谷部茂利

[愛媛FC]

先発

GK 36 辻周吾

DF 5 前野貴徳

DF 6 谷岡昌

DF 16 三原秀真

DF 23 ユ・イェチャン

MF 17 茂木駿佑

MF 18 菊地俊介

MF 22 石渡ネルソン

MF 38 浦十藏

MF 40 曽田一騎

FW 27 舩橋京汰

控え

GK 1 徳重健太

DF 20 カン・ソンチャン

DF 21 パク・ゴヌ

MF 13 窪田稜

MF 14 谷本駿介

MF 7 曽根田穣

FW 11 藤原悠汰

監督

石丸清隆